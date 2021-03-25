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Hamza Hamzaoğlu: "Ne olursa olsun emin adımlarla yolumuzda yürüyeceğiz"

Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına aralıksız devam ederken, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Oyunumuzu daha iyiye götürmeye çalışacağız. Mücadelemizi üst seviyeye taşımaya çalışacağız. İnşallah güzel keyifli bir takım oluruz" dedi

Hamza Hamzaoğlu:
İHA

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Kayserispor'da hazırlıklar aralıksız sürüyor. Takıma yeni katılan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalıştı. Antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Aziz Behich, "Milli ara iyi geldi. Hoca yeni geldi, hocaya adaptasyon için iyi oldu. Son maçlarda istediğimiz sonucu alamadık performans anlamında daha iyi olabilirdik. Bu arayı iyi değerlendirip Göztepe maçında 3 puan alarak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ise milli arada takımdaki eksiklikleri tamamlamaya çalışacaklarını kaydederek, "Takım iyi oyunculardan oluşmuş, istekli çalışıyorlar arkadaşlıkları da iyi tabi ki bazı eksiklikler var onları tamamlamaya çalışacağız. Oyunumuzu daha iyiye götürmeye çalışacağız. Mücadelemizi üst seviyeye taşımaya çalışacağız. İnşallah güzel keyifli bir takım oluruz" dedi.

"ŞENOL HOCA VE OYUNCULARINI TEBRİK EDİYORUM"

Şenol Güneş ve A Milli Takımını Hollanda galibiyeti için tebrik eden Hamzaoğlu, "Şenol hocam ve oyuncuları tebrik ediyorum, dün tarihi bir zafere imza attık. Türk futbolu her ne kadar kulüpler düzeyinde, kendi ligimizde her ne kadar geriye doğru gitsek de milli takımlar, oyuncular bazında ileriye doğru gidiyoruz. En azından buradan yetişen bir çok oyuncumuz yurt dışında oynuyor. Bu sevindirici taraf. Bunların sayısını artırmamız gerekiyor. İnşallah bunda başarılı olacağız. Genç bir kadromuz var bu da bize gelecek için umut veriyor" şeklinde konuştu.

"HEM SEZONU HEM DE ÖNÜMÜZDEKİ YILLARI DA KAZANMAK İÇİN ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

Ligin sonlarına doğru daha zor ve daha zevkli maçların kendilerini beklediğini aktaran deneyimli teknik adam, "Her sene olduğu gibi hem yukarısı ve hem aşağısı birbirine yakın takımlar. Çekişmeli bir şekilde devam edecek. Sonlara doğru daha da zevklenecek, daha da zor maçlar bizleri bekleyecek. Bunların hepsine hazır olacağız. Göztepe maçı bizim için önemli. Güzel bir oyun, iyi bir sonuçla da başlarsak en azından başlangıç için bir moral kazanmış oluruz. Ne olursa olsun emin adımlarla yolumuzda yürüyeceğiz. Çünkü biz sadece maçı kazanmaya odaklı çalışmıyoruz. Hem sezonu hem de önümüzdeki yılları da kazanmak için adımlarımızı atacağız. Doğru işleri yapacağız, maçlar zaten doğru sonuçlarla bize gelir" diye konuştu.

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