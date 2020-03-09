Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol
ABONE OL

Hamza Hamzaoğlu: Son dakikalarda penaltı pozisyonumuz var

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi

Hamza Hamzaoğlu

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz bir maçtan galibiyetle ayrılacakken maalesef yine duran toptan kötü bir gol yedik. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele, oyun anlayışı ve fedakarlıklarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İyi bir takımla karşılaştıklarına dikkati çeken Hamzaoğlu, "Karşımızda iyi bir hücum hattı olan Antalyaspor vardı. Onlara fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Hücumda da fırsatlar yakalamaya çalıştık. Sio güzel bir gol attı, öne de geçtik. Yine oyunu elimizde tutmayı sürdürdük. Pozisyonlar da yakaladık fakat değerlendiremedik. Daha sonra da duran toptan gol yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakikalarda penaltı bekledikleri pozisyona değinen Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Anlayamadığım bir şey var; son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Yanılmıyorsam geçen hafta aynı şey Beşiktaş maçında oldu. Hakemlerin bir standardının olmadığından muzdaribim. Hangi pozisyon penaltı, hangisi değil artık biz de bilemiyoruz. Bunun kararını hakemler neye göre veriyorlar anlamış değiliz. Aşağı yukarı geçen haftayla birebir aynı pozisyon. O topun kaleye doğru gidip gol olmayacağını söyleyebilir miyiz? Ellerin kapalı olması lazım. Bir maç penaltı verip bir maç vermediğiniz zaman sıkıntı oluyor."

Hamzaoğlu, "Yukatel Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan puan ya da puanlar alıp dönmeyi amaçlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: İtalya'da spor organizasyonları, koronavirüs nedeniyle ertelendi!
FUTBOLİtalya'da spor organizasyonları ertelendi!
SON DAKİKA HABERİ! Trabzonspor'dan maç tekrarı başvurusu - HABERLER
FUTBOLTrabzonspor'dan maç tekrarı başvurusu
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! - Haberler
FUTBOLFenerbahçe'de hoca adayları
Son dakika! Trabzonspor'dan Zekeriya Alp'e istifa çağrısı - Haberler
FUTBOLAlp'e istifa çağrısı
Sivasspor Galatasaray Maçının Yazar Yorumları - Galatasaray haberleri
FUTBOLCesaret edemedi!
Fatih Terim'den yönetime dikkat çeken mesaj!
FUTBOLTerim'in mesajı dikkat çekti!
Beşiktaş'ta Elneny umudu! | Beşiktaş haberleri
FUTBOLElneny umudu!
Fenerbahçe kabustan uyanamıyor
FUTBOLKabus sürüyor!
Kagawa: Beşiktaş'a gitmeyi hiç istememiştim! - Haberler
FUTBOLKagawa'dan Beşiktaş itirafı!
Kruse'den sakatlık açıklaması - Haberler
FUTBOLKruse dönüş maçını açıkladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X