AA / HABERTURK.COM

Vakıfbank ve Halkbank'ta olağan genel kurul toplantıları yapıldı. Toplantıda yönetim kurulu seçim ve atamaları da yapıldı.

VakıfBank'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak Abdülkadir Aksu seçildi. Bankanın Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Cemil Ragıp Ertem, Genel Müdürü ise Abdi Serdar Üstünsalih oldu.

Bankanın denetim komitesine Serdar Tunçbilek ve Dilek Yüksel seçildi. Kredi komitesine Abdi Serdar Üstünsalih doğal üye, Serdar Tunçbilek ve Şahin Uğur asil üye, Adnan Ertem ve Dilek Yüksel de yedek üye olarak belirlendi.

Kurumsal yönetim komitesine Dilek Yüksel, Hamza Yerlikaya ve Sadık Yakut, ayrıca Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Ali Tahan ile Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Korhan Turgut üye olarak atandı.

Ücretlendirme Komitesine ise Abdülkadir Aksu ve Adnan Ertem'in üye olarak seçilmesine karar verildi.

Öte yandan, Türkiye Halk Bankasının (Halkbank) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi. Buna göre, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Osman Arslan, Kerem Alkin, Meltem Taylan Aydın ve Maksut Serim de 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Öte yandan, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Özcan'ın yerine, Ebubekir Şahin 3 yıl süreyle getirildi.

Denetim Kurulu üyesi olarak Faruk Özçelik görevine devam ederken, Yılmaz Çolak yine 3 yıl süreyle seçildi.