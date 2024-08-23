Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı

AVUKAT KOCABEY: HANDE ODADAN DIŞARI ÇIKMADI

Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer’in (annesi fotoğrafta) avukatı Hasan Kocabey, Hande'nin kendi odasında ve yatağında öldürüldüğünü söyledi.

Hande'nin gece yatağında saldırıya uğradığını anlatan Kocabey, "Cinayet sonrası da olay yeri de kurgulanarak farklı bir olay yeri sahneleri yaratılmış" dedi.

Kocabey "Olay yeri görüntülerine baktığımızda, holdeki duvarda kan izlerini görüyoruz. Ve olayda kullanılan materyallerinde hep farklı yerlerde olduğunu görüyoruz. Bize göre bu tamamen katil tarafından hazırlanmış bir kurgudur. Çünkü Hande yatağında öldürüldü ve hiçbir zaman hole giderek mücadele etmedi." dedi.