Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Ekranlara veda eden ‘Yüzleşme’ dizisindeki rol arkadaşı Engin Öztürk ile aşk yaşadığı iddialarına oyuncu, “Engin sevgilim değil, arkadaşım” diyerek yalanladı