Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması

Giriş: 03.04.2019 - 07:55 | Güncelleme:  

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Ekranlara veda eden ‘Yüzleşme’ dizisindeki rol arkadaşı Engin Öztürk ile aşk yaşadığı iddialarına oyuncu, “Engin sevgilim değil, arkadaşım” diyerek yalanladı

  • 1Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    1|28

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Hande Doğandemir, önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

  • 2Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    2|28

    Ekranlara veda eden ‘Yüzleşme’ dizisindeki rol arkadaşı Engin Öztürk ile aşk yaşadığı iddialarına oyuncu, “Engin, sevgilim değil, arkadaşım” diyerek yalanladı.

  • 3Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    3|28
  • 4Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    4|28
  • 5Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    5|28
  • 6Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    6|28
  • 7Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    7|28
  • 8Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    8|28
  • 9Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    9|28
  • 10Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    10|28
  • 11Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    11|28
  • 12Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    12|28
  • 13Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    13|28
  • 14Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    14|28
  • 15Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    15|28
  • 16Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    16|28
  • 17Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    17|28
  • 18Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    18|28
  • 19Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    19|28
  • 20Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    20|28
  • 21Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    21|28
  • 22Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    22|28
  • 23Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    23|28
  • 24Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    24|28
  • 25Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    25|28
  • 26Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    26|28
  • 27Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    27|28
  • 28Hande Doğandemir'den Engin Öztürk açıklaması - Magazin haberleri
    28|28

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0