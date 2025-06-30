Daha önce 'Rüzgara Bırak' adlı filmin ardından Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Aşkı Hatırla' dizisinde bir kez daha bir araya gelmişti.

REKLAM

Dün Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğününe katılan Hande Erçel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erçel, çok konuşulan sahnelerle ilgili; "Bence konuşulması gereken şeyler bunlar değil. Biz çok güzel bir iş yaptık. Globalde izleniyor, tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz. Bütün dünyada izlenilen bir işi konuşacakken neden bunları konuşuyoruz? Linçlere üzülseydik bu zamana kadar..." dedi.

Barış Arduç, kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile evli ve Jan Asya adında bir kızı bulunuyor.