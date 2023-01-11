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Hande Erçel'den duygulandıran Aylin Erçel paylaşımı: Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum

Hande Erçel, 2019'da annesi Aylin Erçel'i kanser sebebiyle kaybetmişti. Annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir yazı kaleme alan Erçel, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum ve hep dizinin dibinde olduğumu" ifadelerini kullandı

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  • Hande Erçel'den duygulandıran Aylin Erçel paylaşımı: Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum - Magazin haberleri

    Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirmişti. Annesine duyduğu özlemi sık sık dile getiren oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Hande Erçel'den duygulandıran Aylin Erçel paylaşımı: Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesini ölüm yıl dönümde yad eden Hande Erçel, henüz küçük bir çocukken annesiyle çekilen bu fotoğrafını yayınladı.
  • Hande Erçel'den duygulandıran Aylin Erçel paylaşımı: Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum - Magazin haberleri

    "SENİ ÇOK ÖZLEDİM ANNECİĞİM"

    Erçel, annesine duyduğu özlemi "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum ve hep dizinin dibinde olduğumu... Seni çok özledim Anneciğim" sözleriyle dile getirdi.
  • Hande Erçel'den duygulandıran Aylin Erçel paylaşımı: Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum - Magazin haberleri

    "BİR KELEBEK ÖPTÜ BOYNUMU"

    Hande Erçel, annesi ile birlikte çekildiği bu fotoğrafını da "Bir kelebek öptü boynumu... Çok özledim anneciğim" notuyla yayınlamıştı. 
  • Hande Erçel'den duygulandıran Aylin Erçel paylaşımı: Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum - Magazin haberleri

    "ANNEMİN KAZAĞI..."

    Geçtiğimiz aylarda Mardin'e giden ünlü isimin, ayna karşısında çekildiği fotoğrafındaki detay ise takipçilerini duygulandırmıştı. Hande Erçel, annesinin kazağı ile objektif karşısına geçmişti.

    Fotoğrafa kayıtsız kalmayan Gamze Erçel de kardeşinin paylaşımına, "Annemin kazağı..." şeklinde yorumda bulunmuştu.
  • Hande Erçel'den duygulandıran Aylin Erçel paylaşımı: Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum - Magazin haberleri

    "DİK DURMAYI ANNEMDEN ÖĞRENDİM"

    Hande Erçel, daha önce hayattaki ilham kaynağının kanserle mücadele eden ve annesi Aylin Erçel'in olduğunu söylemişti.

    Ünlü isim, annesi için, "Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Hande Erçel'den duygulandıran Aylin Erçel paylaşımı: Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum - Magazin haberleri

    "HER GÜN DAHA DA ÖZLÜYORUM SENİ"

    Erçel, annesinin ölüm yıl dönümünde de sosyal medya hesabından şu satırları yayınlamıştı:

    Biz büyürken evde 3 kızdık böyle, 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu. Biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz... Her gün daha da özlüyorum seni pudram...

    Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... 'Yapamam' dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış. Annem olduğun için çok şanslıyım.
  • Hande Erçel'den duygulandıran Aylin Erçel paylaşımı: Sonsuz denizlerde olduğunu biliyorum - Magazin haberleri

    "EDEP EN GÜZEL CEVAPMIŞ"

    Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de... Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış...

    Edep en güzel cevapmış. Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere 'Yalnız değilsiniz' demek istediğim için yazıyorum bunları. Kıymet bilmek çok kıymetli...

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