Hande Erçel'den 'Kaan Yıldırım' sorularına yanıt: Her şey yolunda!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir takı firmasının marka yüzü olan Hande Erçel'in (28) yer aldığı reklam filmi önceki gün özel bir lansmanla tanıtıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, projeyle alakalı konuştu.

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Erçel, "Dubai'de çekimler çok keyifli geçti. Ancak sıcaklıkların en yüksek olduğu saatlerde çekime birkaç saat ara vermek zorunda kaldık. Bu çekimi gerçekleştirmek benim için heyecan verici bir deneyimdi." dedi.