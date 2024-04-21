Hande Erçel'e VIP sevgili Hakan Sabancı
Hande Erçel, Armutlu'daki bir mekânda eğlendi Erçel'i çıkışta, sevgilisi Hakan Sabancı, VIP aracıyla aldı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Erçel, Armutlu'daki bir mekândaydı. Akşam saatlerinde mekâna gelen oyuncu, yaklaşık 3 saat sonra dışarıda kendisini bekleyen otomobilini gönderdi.
SEVGİLİSİNİ ALMAYA GELDİ
Yaklaşık bir saat sonra ise kapıya, Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı, VIP aracıyla geldi.
AŞK ÖPÜCÜĞÜ
Mekândan ayrılıp kendisini bekleyen sevgilisinin yanında giden Hande Erçel, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sevgilisini araca bindiği gibi öpen Hakan Sabancı, kapının kapanmasıyla oradan ayrıldılar.