Hande Erçel'in Roland Garros tarzının bedeli
Paris'teki Roland Garros'un finalini tribünden takip eden Hande Erçel'in kombininin maliyeti ortaya çıktı
İtalyan Jannik Sinner ile İspanyol Carlos Alcaraz, 8 Haziran'da Paris'teki Roland Garros'un finalinde karşı karşıya geldi.
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz
5 saat, 29 dakika süren tarihin en uzun Roland Garros finalini, Carlos Alcaraz kazandı.
Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı da tenis maçını tribünden seyretti. Çift, o anları da sosyal medya sayfasında yayımladı.
Hande Erçel'in, Roland Garros kombinin maliyetinin 9 bin 969 Euro (447 bin TL) olduğu öğrenildi.
Çanta: 3.600 Euro
Küpe: 3.100 Euro
Sweatshirt: 1.050 Euro
Ayakkabı: 850 euro
Kemer: 762 Euro
Etek: 415 Euro
Gözlük: 189 Euro
Çorap: 3 Euro