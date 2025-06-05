Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı, arkadaşlarıyla mavi turda - Magazin haberleri

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı mavi turda

        Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ve aralarında meslektaşı Begüm Akkaya'nın da bulunduğu arkadaş grubu ile tekne tatilinde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Âşıklar mavi turda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Havaların ısınmasıyla birlikte tatile çıkan ünlüler kervanında Hande Erçel de yer aldı.

        Hande Erçel, aralarında oyuncu Begüm Akkaya'nın da bulunduğu arkadaş grubu ile tatil tercihini tekneden yana kullandı.

        Hande Erçel ve Begüm Akkaya
        Hande Erçel ve Begüm Akkaya

        Hande Erçel'i bu tatilinde sevgilisi Hakan Sabancı da yalnız bırakmadı.

        REKLAM

        Hande Erçel, gün boyunca sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

        Erçel, tatiline ait keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
        #Begüm Akkaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı