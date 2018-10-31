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"AYRILIK BAKİ"

Dalkılıç, Hande Erçel'le ayrılık sorularına, "Bu konulara cevap vermiyorum, ben de kalsın istiyorum hepsi. O zaman bir ayrılık açıklaması yapıldı. O açıklama gerektiği gibi yapıldı. Son söylenen söz hala bakidir" demişti.