SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Hande Kazanova
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (18 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

18.08.2018 - 09:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Merkür-Venüs olumlu açısıyla sevgimizi ve düşüncelerimizi doğru ifade etmek önem kazanıyor. Doğru zamanda, doğru şeyler konuşabilir, sorun ve sıkıntılarımızı gidermek için harekete geçebiliriz. İletişim halinde olmak bizi keyiflendirebilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; maceraperest, aktif, sosyal, güvenilir bir insansınız. Yabancı ülkeler ve kültürler ilginizi fazlasıyla çekiyor. Çevrenizdeki insanları yönetmeyi ve idare etmeyi seviyorsunuz. Sosyal ilişkileriniz çok parlak ve yakın çevrenizden daima destek göreceksiniz. Bu sene, birçok açıdan şans sizden yana.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Özel ilişkilerinizde sorunların doğru iletişimle, meselelerin üstünden geçerek hallolduğunu görebilirsiniz. Sevdiklerinizle konuşmalarınız sizi heyecanlandırabilir. Maddi konular üstünden birbirinizi yıpratmayın ve anlayışlı olun.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Ailenizle yapacağınız konuşmalar bugün sizi rahatlatacak, kendi içinizde büyüttüğünüz ve sorun yaptığınız konulara çözüm bulabilirsiniz. Özel hayatınızda inatçılıktan vazgeçin, kendinizi değiştirmek isteyeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Yakın çevrenizdeki insanlarla özel hayatınızı konuşabilir veya özel ilişkilerinizle sosyal çevrenizi bir araya getirebilirsiniz. Akşam üstü itibarıyla sevdiğiniz insanları daha çok önemseyecek, danışmadan adım atmayacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Bugün aile hayatınıza olumlu yansıyacak. Bir para işinizi konuşabilir, çözüm oluşturabilirsiniz. Endişelendiğiniz konuları dile getirirseniz daha rahat anlaşılabilirsiniz. Sağlığınıza gereken özeni gösterin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Bu Cumartesi yakın çevrenizdeki insanlarla oldukça eğlenceli zamanlar sizi bekliyor. Bir konu üstüne yoğunlaşabilirsiniz. Aile hayatınızda fikir çatışmaları oluştuğunda, kendi haklılığınız konusunda ısrarcı olmayın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Bugün sahip olduklarınıza şükredecek, yaşayacağınız bir olayla aydınlanacaksınız. Keyfiniz yerine gelmeye başlıyor. İletişim halinde olacağınız insanlar duygusal değişimlerinizi hızlandırabilir. Her şeye mantıkla yaklaşmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Bugün akşam saatlerine kadar arkadaşlarınızla güzel planlar devrede olabilir. Bu aralar kalabalık ortamlarda herkesin ilgisini üzerinize çekiyorsunuz, deneyimlerinizi çevrenizle paylaşacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Bugün sorun yaşadığınız ilişkilerinize güzel çözümlerle yaklaşabilir, sevdiklerinizle önemli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Olayları gözden geçirmek önemli olacak. Akşam saatlerine kadar duygusal iniş çıkışlar yüksek olabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Arkadaşlarınızla yapacağınız gelecek planları, bir seyahat devreye girebilir. Bu dönem kalabalıklar içinde olmayı isteyebilir, kendinizi gösterebilirsiniz. Akşam saatleri önemli bir duygusal mesele hallolabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Bu Cumartesi ailevi konularda güzel sonuçlar elde edilebilir, bir para işini halledebilirsiniz. Toplum içinde anlayışınız yüksek çalışacak. Akşam saatleriyle beraber dinlenmek, sakinleşmek, kendi içinize çekilmek önem kazanıyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Yerinizde duramadığınız bugün sevdiğinizle beraber yolculuklara, maceralara hazır olun. Kendinizi mutlu şanslı görebilirsiniz. Yolculuklar oldukça eğlenceli geçebilir. Akşam üstü arkadaşlarınız arasındaki bir meseleye odaklanacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

İşinizle ilgili parasal konularda bir anlaşmaya varmak ya da kendi içinizde çözümlemek önemli olacak. Daha organize olmaya ve buna göre hareket etmeye ihtiyacınız olabilir, bugün eylemden ziyade düşüncelerinizle mutlu olacaksınız.

 

Hande Kazanova / Habertürk

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X