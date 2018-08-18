BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Merkür-Venüs olumlu açısıyla sevgimizi ve düşüncelerimizi doğru ifade etmek önem kazanıyor. Doğru zamanda, doğru şeyler konuşabilir, sorun ve sıkıntılarımızı gidermek için harekete geçebiliriz. İletişim halinde olmak bizi keyiflendirebilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; maceraperest, aktif, sosyal, güvenilir bir insansınız. Yabancı ülkeler ve kültürler ilginizi fazlasıyla çekiyor. Çevrenizdeki insanları yönetmeyi ve idare etmeyi seviyorsunuz. Sosyal ilişkileriniz çok parlak ve yakın çevrenizden daima destek göreceksiniz. Bu sene, birçok açıdan şans sizden yana.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde sorunların doğru iletişimle, meselelerin üstünden geçerek hallolduğunu görebilirsiniz. Sevdiklerinizle konuşmalarınız sizi heyecanlandırabilir. Maddi konular üstünden birbirinizi yıpratmayın ve anlayışlı olun.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle yapacağınız konuşmalar bugün sizi rahatlatacak, kendi içinizde büyüttüğünüz ve sorun yaptığınız konulara çözüm bulabilirsiniz. Özel hayatınızda inatçılıktan vazgeçin, kendinizi değiştirmek isteyeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla özel hayatınızı konuşabilir veya özel ilişkilerinizle sosyal çevrenizi bir araya getirebilirsiniz. Akşam üstü itibarıyla sevdiğiniz insanları daha çok önemseyecek, danışmadan adım atmayacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aile hayatınıza olumlu yansıyacak. Bir para işinizi konuşabilir, çözüm oluşturabilirsiniz. Endişelendiğiniz konuları dile getirirseniz daha rahat anlaşılabilirsiniz. Sağlığınıza gereken özeni gösterin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Cumartesi yakın çevrenizdeki insanlarla oldukça eğlenceli zamanlar sizi bekliyor. Bir konu üstüne yoğunlaşabilirsiniz. Aile hayatınızda fikir çatışmaları oluştuğunda, kendi haklılığınız konusunda ısrarcı olmayın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sahip olduklarınıza şükredecek, yaşayacağınız bir olayla aydınlanacaksınız. Keyfiniz yerine gelmeye başlıyor. İletişim halinde olacağınız insanlar duygusal değişimlerinizi hızlandırabilir. Her şeye mantıkla yaklaşmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün akşam saatlerine kadar arkadaşlarınızla güzel planlar devrede olabilir. Bu aralar kalabalık ortamlarda herkesin ilgisini üzerinize çekiyorsunuz, deneyimlerinizi çevrenizle paylaşacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sorun yaşadığınız ilişkilerinize güzel çözümlerle yaklaşabilir, sevdiklerinizle önemli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Olayları gözden geçirmek önemli olacak. Akşam saatlerine kadar duygusal iniş çıkışlar yüksek olabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla yapacağınız gelecek planları, bir seyahat devreye girebilir. Bu dönem kalabalıklar içinde olmayı isteyebilir, kendinizi gösterebilirsiniz. Akşam saatleri önemli bir duygusal mesele hallolabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Cumartesi ailevi konularda güzel sonuçlar elde edilebilir, bir para işini halledebilirsiniz. Toplum içinde anlayışınız yüksek çalışacak. Akşam saatleriyle beraber dinlenmek, sakinleşmek, kendi içinize çekilmek önem kazanıyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yerinizde duramadığınız bugün sevdiğinizle beraber yolculuklara, maceralara hazır olun. Kendinizi mutlu şanslı görebilirsiniz. Yolculuklar oldukça eğlenceli geçebilir. Akşam üstü arkadaşlarınız arasındaki bir meseleye odaklanacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşinizle ilgili parasal konularda bir anlaşmaya varmak ya da kendi içinizde çözümlemek önemli olacak. Daha organize olmaya ve buna göre hareket etmeye ihtiyacınız olabilir, bugün eylemden ziyade düşüncelerinizle mutlu olacaksınız.

Hande Kazanova / Habertürk

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