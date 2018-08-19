BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bu pazar iletişim gezegeni Merkür geri hareketini bırakarak düzeliyor. Yaklaşık 3 haftadan beri gerileyen Merkür, iletişim sıkıntılarını, sorunlarını karşımıza getirmişti. Bu dönemi bir geri çekilme, olayları gözlemleme, fark etme, hataları bulma dönemi olarak faydalı bir şekilde ele aldıysak artık iletişimimizin ve idrakımızın rahatlamasıyla birlikte planlarımız ve yapacaklarımız için bugünden sonra harekete geçebiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; eğlenceli, sosyal, girişimci, sempatik bir insansınız. Maddi konulara yaklaşımınız sizi ticaretle ilgili konularda başarılı kılacak. Aynı hassasiyet ve yaklaşımı özel hayatınızda yakalamanız zor gibi gözüküyor. Bu sene, iletişiminiz konusunda kafanızı açık ve net tutmalısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişim gezegeni Merkür düzeliyor, iletişiminizde rahatlayacaksınız. Özel ilişkilerinizde zorlandığınız konular geride kalmaya başlayacak. İş, sağlık ve yakın çevre ilişkilerinizde daha rahat hareket etmeye başlayacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim gezegeni Merkür düzeliyor. Ailevi alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarının geride kalmaya başladığını göreceksiniz. Artık daha doğru, daha net kararlar alabilirsiniz. Aşk hayatınızda, parasal işlerinizde de rahatlamalar görülebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu pazar Merkür’ ün düzelmesiyle birlikte iş alanlarınızda, iletişimsel işlerinizde rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. Artık karşınıza gelecek olan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Aile hayatınız ve fiziki sağlığınızda rahatlamaya başlayacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün düzelmesiyle beraber artık parasal konularda rahatlayacaksınız. Aksilik ve sorunlarınız geride kalmaya başlayacak. Yine yakın çevre iletişiminizde ve yurtdışı bağlantılı konularda iletişiminiz normale dönebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu ayın en problemli zamanları geride bırakıyorsunuz. Merkür’ün düzelmesiyle beraber kendinizi ve yapacağınız işleri daha rahat ifade edeceksiniz. Sosyal çevreniz ve parasal işlerinizde iletişiminiz sağlamlaşmaya başlayacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

3 haftadır gerileyen Merkür bugün düzeliyor. Sağlığınız ve iletişiminizde rahat nefes almaya başlayacaksınız, kariyeriniz ve sağlığınızla ilgili konuların da yoluna girdiğini görebilirsiniz yalnız hala fikirlerinizi etrafınızla paylaşmak için desteklendiğiniz bir zamanda olmayacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişim gezegeni Merkür 3 haftadan sonra düzeliyor. Sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim sıkıntılarını geride bırakabilirsiniz. Gelecek planlarınızı, organizasyon becerilerinizi harekete geçirebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişim gezegeni Merkür düzeliyor. Kariyerinizdeki görüşme ve konuşmalarınızı gerçekleştirebileceğiniz, iletişiminizi sağlamlaştıracağınız bir döngüye giriyorsunuz. Parasal işlerinizde de rahatlamalar görülebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim gezegeni Merkür düzeliyor. Merkür’ün düzelmesiyle beraber sizi daha az tanıyan insanlarla olan iletişiminizde rahatlamalar yaşayacaksınız. Kariyer ve özel hayatınızda da sorunlarınızı daha kolay aşabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla Merkür’ün düzelmesi parasal konularda elinizi rahatlatabilir. En azından parasal sorunlarınız için bu tarihten sonra kolları sıvayabilirsiniz. Yine iş ve eğitim alanlarınızda yaşadığınız sıkıntı ve sorunlar da geride kalacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Merkür’ün düzelmesiyle birlikte sevdiğiniz insanla aranızdaki sorunları düzeltebilirsiniz. Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde iletişiminiz rahatlamaya başlıyor. Her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini görebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim gezegeni Merkür düzeliyor. 3 haftadır iş, hizmet ve sağlık hayatınızdaki iletişim sıkıntılarınızı düzeltmek, yaşadıklarınızı geride bırakmak için uğraşacaksınız. Özel ilişkileriniz, ailevi konularda da rahatlamalar görülebilir.

Hande Kazanova / Habertürk

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