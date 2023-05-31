Hande Soral: İyi ki doğdun canım

"BİRBİRİMİZE ALIŞIYORUZ"



Öte yandan normal doğum yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdiğini belirten Hande Soral, daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:



Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu.