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        Haberler Müzik Hande Ünsal'dan ilk albüm heyecanı

        Hande Ünsal'dan ilk albüm heyecanı

        Şarkıcı Hande Ünsal, ilk albümü 'Halim'le müzikseverlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 22:26 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:26
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        İlk albüm heyecanı
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        9 senelik profesyonel müzik kariyerini, 9 Mayıs Cuma günü, 9 şarkılık bir albümle taçlandırmaya hazırlanan Ünsal; "Bu albümde içimde biriktirdiğim her sesi, her cümleyi, her susuşu bir şarkıda söyledim. Benim için mesele dikkat çekmek değil, iz bırakmak. Bu albüm için benim manifestom gibi oldu diyebilirim" dedi. 9 şarkılık albümün çıkış parçası, 'Lovelandım' oldu.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ!

        Türk müziğinin yıldız isimleri, şarkıları ve besteleriyle albümde yerini aldı. Mabel Matiz, Emrah Karaduman, Onur Özdemir, Melda Gürbey, Murat Güneş, Berk Telkıvıran, Serkan Balkan, Mert Carim, Hüseyin Kemancı, Zeynep Dalgıç, Sabi Saltıel, Tüzzün, Aero gibi isimler Hande Ünsal'ın ilk albümüne imza attı.

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        22 SAATTE 9 KLİP!

        Albümde yer alan 9 şarkının tümünü kliplendiren Ünsal, 9 farklı styling ve konseptle kameraların karşısına geçti. Yönetmenliğini Serkan Uzundal'ın yaptığı 9 klibin çekimi rekor bir süreyle, 22 saatte tamamlandı.

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        #Hande Ünsal
        #Halim
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