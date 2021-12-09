KANSERİ ATLATTI



Hande Yener, SHOW TVye verdiği röportajda, artık çok değiştiğini, bu değişimin nedeninin bir yıl önce geçirdiği meme kanseri olduğunu söylemişti.

Yener, yedi saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek öğrendiğini dile getirmişti.