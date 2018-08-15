Haberler > Ekonomi > Hangi Amerika ürünlerine vergi zammı geldi? 2018 vergi zamlı Amerikan malları hangisi?

Amerikan mallarına son dakika vergi şoku! ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırıldı. Peki hangi Amerika ürünlerine vergi zammı geldi? Ek vergi uygulanacak ürünler arasından neler var? İşte o Amerika ürünleri...