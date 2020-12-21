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Hangi ülkelerle uçuşlar kapatıldı? Sağlık Bakanlığı açıkladı: Havalimanları kapandı mı, uçuşlar bitti mi?

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren koronavirüs İngiltere'de mutasyon geçirdi. Bulaşma hızının %70 arttığı koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da önemli bir açıklama geldi. Peki hangi ülkelerle uçuşlar kapatıldı?

Hangi ülkelerle uçuşlar kapatıldı? Sağlık Bakanlığı açıkladı: Havalimanları kapandı mı, uçuşlar bitti mi?

Koronavirüs salgınında son dakika gelişmesi. Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre koronavirüs mutasyon geçirdi. İngiltere'de gerçekleşen olay sonrası Türkiye, İngiltere dahil bazı ülkelerle uçuş yasağı getirdi!

HANGİ ÜLKELERLE UÇUŞLAR KAPATILDI?

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." dedi.

BORIS JOHNSON'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni koronavirüs varyantının %70 daha bulaşıcı olduğunu söyleyerek, Londra & ülkenin güneydoğusundaki vaka artışını buna bağladı.

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