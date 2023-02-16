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Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Gaziantep'te de büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken ünlü kişilerden de nakdi yardımlar geliyor. İşte ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar...

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  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Melis Sezen - 200 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Orhan Gencebay - 500 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Sarp Apak - 100 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Sefo - 200 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Sibel Can - 1 milyon TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Kerem Bürsin - 200 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Ziynet Salı - 100 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Burak Deniz - 150 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Halit Ergenç - Bergüzar Korel - 400 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Çağatay Ulusoy - 250 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Can Yaman - 250 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Celil Nalçakan - 100 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Dilan Polat - 3 milyon 250 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Ebru Gündeş - 500 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Edis - 400 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Gökçe Bahadır - 100 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Gülben Ergen - 150 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Hülya Avşar - 250 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    İbrahim Tatlıses - 600 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    İrem Derici - 150 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Aras Bulut İynemli - 200 bin TL
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Kıvanç Tatlıtuğ - 200 bin TL / Lojistik yardımı
  • Hangi ünlü ne kadar bağış yaptı? Ünlülerin depremzedeler için bağışladığı miktarlar:

    Acun Ilıcalı ortak yayında 5 Milyon TL bağış yaptı.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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