Son dönemlerde birçok kişinin özel müzik dinleme keyfine yeniden eşlik etmeye başlayan plaklarla ilgili kullanıcıların merak ettiği sorulara Habertürk Sosyal Medya kanallarında Plak ve Ben Kurucusu Nejat Pakyüz'le cevap aradık.

Müzik ve özellikle bir plak tutkunu olan Pakyüz'e hem plakların farklarını, doğrularını ve yanlışlarını sorduk, hem de günümüz dijital dünyasındaki müzik deneyimi ile arasında bir kalite farklılığı olup olmadığını konuştuk.

Habertürk'ten Cem Sünbül'ün müzik ve plaklara dair keyifli bir sohbetin yapıldığı programda bir izleyicimiz de MFÖ'nün en önemli albümlerinden biri olan Best of MFÖ plaklarını kazandı.