Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsviçre Ligi'nde oldukça kötü günler geçiren ve sadece bir galibiyet, üç beraberlikle 6 puan toplayabilen Young Boys'u küçümsemediklerini söylerken, Galatasaray maçları hakkında konuştu.

Alman teknik adam, Young Boys'un Galatasaray maçlarında oynadığı futbolu çok iyi analiz ettiklerini vurgularken, "Young Boys, Galatasaray'a karşı oldukça iyi futbol oynadı. Performansları dikkat çekiciydi ve biz de gerekli tüm analizleri yaptık. Onlara karşı çok iyiydik." açıklamasını yaptı.