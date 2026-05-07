RUHİ ÇENET O GEMİDE SEYAHAT ETMİŞTİ

Ruhi Çenet, Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların olduğu gemide günlerce seyahat ettiğini "Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu!" sözleriyle açıkladı. Ünlü isim çektiği videoda, "Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" ifadelerini kullandı.

Gemiden 24'üncü günde indiğini belirten Çenet, geminin son varış noktasına doğru 11 gün daha devam ettiğini belirtti. Gemiden inmesi sonrası vefat eden kişinin karısının da öldüğünü belirten Çenet, "Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan Hantavirüs olduğu belirlendi" dedi. İlk ölen yolcunun da bu sebeple öldüğünü söyleyen ünlü isim, geminin tek doktorunun da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

RUHİ ÇENET SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Ruhi Çenet, "Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım" ifadelerini kullandı.