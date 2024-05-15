Hapis ve kırbaç cezası alan İranlı yönetmen Muhammed Rasulof ülkesinden kaçtı

İranlı yönetmen Muhammed Rasulof, ulusal güvenlik suçlamaları sonucu hapis ve kırbaç cezalarına çarptırmasının ardından ülkesinden kaçarak Avrupa'da açıklanmayan bir yere gitti.

Rasulof, önceki gün Instagram'da İran hükümetini kınayan bir paylaşım yaparak, rejimin zalim ve baskıcı olduğunu söyledi ve ülkenin dağlık sınırını geçtiğini gösteren bir video yayınladı.

İran'da filmleri yasaklanan Resulof, yurt dışında pek çok ödül almış bir sanatçı.

Resulof'un son filmi 'Kutsal İncir Tohumu'nun prömiyeri bu hafta Cannes Film Festivali'nde yapılacak. Filmin dağıtımcı şirketleri Films Boutique ve Parallel45'in CEO'su Jean-Christophe Simon, pazartesi yaptığı açıklamada Resulof'un Avrupa'ya kaçtığını doğrularken, "Muhammed'in tehlikeli bir yolculuğun ardından sağ salim Avrupa'ya varmasından dolayı çok mutluyuz ve rahatladık. Cannes'daki prömiyere katılabilmesini umuyoruz" dedi.

Variety Dergisi'ne konuşan Resulof da şu ifadeleri kullandı:

"Uzun ve karmaşık bir yolculuğun ardından birkaç gün önce Avrupa'ya ulaştım. Karar verecek çok zamanım yoktu. İran'ı terk etmek ve hapis arasında seçim yapmalıydım. Çok üzülerek sürgünü seçtim. İslam Cumhuriyeti Eylül 2017'de pasaportuma el koyduğu için İran'ı gizlice terk etmek zorundaydım."

Avukatı Babak Paknia geçen hafta yaptığı açıklamada, İran mahkemesinin, Rasulof'un film ve belgesellerini "ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla gizli anlaşma örnekleri" olarak görmesinin ardından sekiz yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldığını söylemişti.