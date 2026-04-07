Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36. haftasında İsrail ekibi Hapoel IBI karşı karşıya geliyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacak mücadele öncesinde, Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko basketbol maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. EuroLeague'deki son 6 maçta 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, Hapoel IBI'yi mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Peki, Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko maçı yayıncı kuruluşu...
HAPOEL TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı 7 Nisan Salı günü saat 19.00’da oynanacak.
HAPOEL TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacak mücadele S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.
LİDERLİK İÇİN PARKEDE!
Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında Almanya'nın Münih kentindeki mücadelede Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup etti.