        Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36. haftasında İsrail ekibi Hapoel IBI karşı karşıya geliyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacak mücadele öncesinde, Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko basketbol maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. EuroLeague'deki son 6 maçta 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, Hapoel IBI'yi mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Peki, Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko maçı yayıncı kuruluşu...

        Giriş: 07.04.2026 - 18:26
        Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Geride kalan 35 haftada 23 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, averajla ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 13'ünü kaybeden Hapoel IBI ise haftaya 5. basamakta girdi. Peki, Hapoel IBI-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        HAPOEL TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı 7 Nisan Salı günü saat 19.00’da oynanacak.

        HAPOEL TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Arena 8888'de oynanacak mücadele S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

        LİDERLİK İÇİN PARKEDE!

        Geride kalan 35 haftada 23 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, lider Olympiakos'un ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

        Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 13'ünü kaybeden Hapoel IBI ise haftaya 5. basamakta girdi.

        Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında Almanya'nın Münih kentindeki mücadelede Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
