İstanbul Maltepe'de birbirlerine hasım olan iki çete grubunun bazen kendi aralarında silahlı çatışmaya girdikleri, bazende 'uyuşturucu ile mücadele ediyoruz' diyerek mahalle halkına korku saldıkları şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Gülsuyu'nda vatandaşın korkulu rüyası haline gelen M.T. ve U.K. liderliğindeki iki ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenlemiş ve çetenin 14 üyesi tutuklanmıştı.

ÇETENİN VAHŞET GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; mahalleliyi sürekli olarak 'sizi diğer çete grubundan koruyoruz, onların uyuşturcu satmasını engelliyoruz' diyerek mahalleli üzerinde baskı oluşturan M.T. ve tetikçisi olan K.K.'nın haraç vermeyen bir restoran sahibine kurşun yağdırma anları kameraya takıldı. Restorana çifter tabanca ile gelen M.T. ve K.K. Restoran sahibine peş peşe ateş etmeye başladı. Vücuduna 22 kurşun isabet eden restoran sahibi yerde kıvranırken çete lideri ve tetikçisinin bir yandanda restoran sahibine tekme attıkları anlar da kameraya yansıdı.

1000 POLİSLE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Maltepe Gülsuyu'ndaki iki ayrı suç örgütüne 20 gün önce yaklaşık 1000 polisle operasyon düzenlenmiş ve iki çeteden de 14 kişi tutuklanmıştı. Yapılan operasyonda çeteye ait 9 adet pompalı tüfek, 12 adet tabanca, 270 adet fişek, 2 adet çelik yelek, 1 adet elektro şok cihazı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAHTE ALKOL İMALATHARESİ ÇIKTI

Çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda baskın yapılan adreslerin birinde sahte alkol imalathanesi olduğu ortaya çıktı. Sahte alkol yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ve 23 bin lira ile 5 bin 550 euro para da ele geçirilmişti.

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