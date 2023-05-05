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Harlem Globetrotters, iki benzersiz şov için Türkiye’de!

Sanat gösterilerini aratmayan benzersiz hareketleriyle basketbolun efsane gösteri grupları arasında yer alan Harlem Globetrotters, daha önce hiç görülmemiş bir gösteriyle seyirci karşısına çıkacak

Harlem Globetrotters, iki benzersiz şov için Türkiye’de!
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü Harlem Globetrotters, 2023 dünya turu kapsamında bir senelik aranın ardından yeniden Türkiye’de! İstanbul ve Ankara’daki basketbol severlerle buluşacak olan Harlem Globetrotters, daha önce hiç görülmemiş bir gösteriyle seyirci karşısına çıkacak. 10 Ekim Salı günü Ankara Arena’da ve 12 Ekim Perşembe günü İstanbul Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşacak Harlem Globetrotters gösterisinin biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat ve eğlence platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Basketbol severlere görsel bir şölen yaşatacak olan organizasyonda en sevilen Harlem Globetrotters yıldızları, Washington Generals ile yapacakları karşılaşmada inanılmaz basketbol yetenekleriyle katılımcılara oyun boyunca eğlenceli vakit geçirtecek.

Dünyanın dört bir köşesinde milyonlarca hayranı olan ve yüzüncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Harlem Globetrotters, dünyada basketbol sevgisinin yayılmasına büyük katkıda bulundu. Harlem Globetrotters, sanat gösterilerini aratmayan benzersiz hareketleriyle seyircilere başka hiçbir yerde yaşayamayacakları eşsizlikte bir tecrübe sunuyor.

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