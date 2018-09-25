Harlem'in sokaklarından siyahilerin kalbine: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzetildiği Malcolm X kimdir?
25.09.2018 - 15:50 | Güncelleme:
Ünlü Amerikan siyahi Müslüman lider Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, ABD'de Cumhurbaşkan Erdoğan ve ailesiyle buluştu. Şahbaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babası Malcolm X'e benzetti. İşte Malcolm X'in Amerikan siyahilerine ilham veren ve Amerikan tarihine damga vuran hayat öyküsü...
"Babamın mirası, her bir bireyin insanlığına işaret ediyor. Allah nezdinde hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla dinden, renkten, ırktan dem vurmuyor. Doğruyu yanlıştan ayırmaktan bahsediyor"
Bu sözler ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965'te suikasta kurban giden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz'a ait.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle görüşen Şahbaz sözlerine, "Yanlış bir şey gördüğümüzde onu değiştirmek için bir şey yapmalıyız. İşte bu yüzden özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saygıdeğer eşi ve kızları Esra'nın burada iken yanlarındayım, çünkü onun temsil ettiği şey bu" şeklinde devam etti.
Kızı İlyasa Şahbaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzettiği, hayatı üzerine filmler çekilen, kitaplar yazılan Amerikan tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Malcolm X'in çarpıcı bir hayat öyküsü bulunuyor.
1992 yapımı Malcolm X filminin fragmanı
İşte Malcolm X'in Amerikan siyahilerine ilham veren ve Amerikan tarihine damga vuran hayat öyküsü...
ABD tarihine damga vuran isimlerden biri olan Malcolm X, ülkedeki azınlıkların eşitlik mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak gösteriliyor.
1925 yılında siyahi Amerikalıların asla özgürlüklerine kavuşamayacağına inanan vaiz bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Malcolm Little, henüz 5 yaşındayken babası beyaz ırkçı örgüt Ku Klux Klan tarafından öldürüldü. Olayın ardından annesinin akıl hastanesine kapatılmasıyla Malcolm için zorluklarla dolu çocukluk ve gençlik yılları başladı.
20 yaşına geldiğindeyse Harlem'de birçok suça karışmış haldeydi ve hırsızlık suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi. 1946 yılında cezaevine giren Malcolm Little için değişim süreci de cezaevinde başladı. Burada siyahi milliyetçiliğini savunan İslam Ulusu (Nation of Islam) isimli örgütün lideri Elijah Muhammed ile mektuplaşmaya başlayan Malcolm, kısa süre içerisinde harekete dahil oldu.
Cezaevinden çıktıktan sonra, kendilerini on yıllar önce gemilerle Amerika kıtasına getiren 'beyaz adamlar'ın verdiği Little soyadını kullanmayı reddetti ve soyadı bilinmeyen yüzlerce atasının anısına X soyadını kullandı. Örgüt içinde hızla sivrilen Malcolm X, karizmatik kişiliği, enerjisi, sözünü sakınmayan ve hararetli hitap tarzı sayesinde kısa sürede hareketin önde gelen yüzlerinden biri oldu.
Ancak örgüt için çekişmeler ve Malcolm X'in fazla ön plana çıkması, Elijah Muhammed ile Malcolm'un arasını açtı. Elijah Muhammed'le anlaşmazlığa düşen Malcolm X, 1964'te Nation of Islam'dan ayrıldı.
Hayatının son döneminde Amerikan toplumunun ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, bu dönemde el-Hac Malik eş-Şahbaz ismini kullanmaya başladı.
Malcolm X'in hayatı, bugün bile hala izlerini bulabileceğiniz Harlem'de yaptığı bir konuşma sırasında 21 Şubat 1965'te uğradığı silahlı saldırı sonrasında son buldu. Cinayetten Nation of Islam üyesi 3 kişinin mahkum olmasına rağmen, suikastın arkasında hayatının son döneminde Malcolm X'i sıkı takip altında tutan FBI olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.