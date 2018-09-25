Kızı İlyasa Şahbaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzettiği, hayatı üzerine filmler çekilen, kitaplar yazılan Amerikan tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Malcolm X'in çarpıcı bir hayat öyküsü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle görüşen Şahbaz sözlerine, "Yanlış bir şey gördüğümüzde onu değiştirmek için bir şey yapmalıyız. İşte bu yüzden özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saygıdeğer eşi ve kızları Esra'nın burada iken yanlarındayım, çünkü onun temsil ettiği şey bu" şeklinde devam etti.

Bu sözler ABD 'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965'te suikasta kurban giden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz'a ait.

"Babamın mirası, her bir bireyin insanlığına işaret ediyor. Allah nezdinde hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla dinden, renkten, ırktan dem vurmuyor. Doğruyu yanlıştan ayırmaktan bahsediyor"

İşte Malcolm X'in Amerikan siyahilerine ilham veren ve Amerikan tarihine damga vuran hayat öyküsü...

ABD tarihine damga vuran isimlerden biri olan Malcolm X, ülkedeki azınlıkların eşitlik mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

1925 yılında siyahi Amerikalıların asla özgürlüklerine kavuşamayacağına inanan vaiz bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Malcolm Little, henüz 5 yaşındayken babası beyaz ırkçı örgüt Ku Klux Klan tarafından öldürüldü. Olayın ardından annesinin akıl hastanesine kapatılmasıyla Malcolm için zorluklarla dolu çocukluk ve gençlik yılları başladı.

20 yaşına geldiğindeyse Harlem'de birçok suça karışmış haldeydi ve hırsızlık suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi. 1946 yılında cezaevine giren Malcolm Little için değişim süreci de cezaevinde başladı. Burada siyahi milliyetçiliğini savunan İslam Ulusu (Nation of Islam) isimli örgütün lideri Elijah Muhammed ile mektuplaşmaya başlayan Malcolm, kısa süre içerisinde harekete dahil oldu.

Malcolm X: Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer, bana sorulursa, üniversiteden sonra, hapishanedir. ##

Cezaevinden çıktıktan sonra, kendilerini on yıllar önce gemilerle Amerika kıtasına getiren 'beyaz adamlar'ın verdiği Little soyadını kullanmayı reddetti ve soyadı bilinmeyen yüzlerce atasının anısına X soyadını kullandı. Örgüt içinde hızla sivrilen Malcolm X, karizmatik kişiliği, enerjisi, sözünü sakınmayan ve hararetli hitap tarzı sayesinde kısa sürede hareketin önde gelen yüzlerinden biri oldu.

Ancak örgüt için çekişmeler ve Malcolm X'in fazla ön plana çıkması, Elijah Muhammed ile Malcolm'un arasını açtı. Elijah Muhammed'le anlaşmazlığa düşen Malcolm X, 1964'te Nation of Islam'dan ayrıldı.

Hayatının son döneminde Amerikan toplumunun ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, bu dönemde el-Hac Malik eş-Şahbaz ismini kullanmaya başladı.

Malcolm X'in hayatı, bugün bile hala izlerini bulabileceğiniz Harlem'de yaptığı bir konuşma sırasında 21 Şubat 1965'te uğradığı silahlı saldırı sonrasında son buldu. Cinayetten Nation of Islam üyesi 3 kişinin mahkum olmasına rağmen, suikastın arkasında hayatının son döneminde Malcolm X'i sıkı takip altında tutan FBI olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Malcolm X suikastının ardından çekilen ilk kare

MALCOLM X'İN ÖYKÜSÜNÜ ANLATAN BELGESEL