Harrison Ford'dan yatak odası itirafı

'Indiana Jones' yıldızı Harrison Ford, yatak odasında ünlü filmlerinin müziklerinden bazılarını dinlediğini itiraf etti. 83 yaşındaki usta oyuncu, katıldığı 'Jimmy Kimmel Live' programında, yatak odasında müzik dinleme gibi bir cinsel alışkanlığa katılıp katılmadığı sorulduğunda, "Elbette katıldım" diye yanıtladı.

Ford, bu eylemi gerçekleştirmek için hangi film serisini daha çok tercih ettiğini ise tam olarak açıklamadı. Ancak röportajın başka bir bölümünde, projeleri arasında favorisi olmadığını söyledi.

"En sevdiğim film yok, çünkü filmin yapım sürecini gerçekten çok seviyorum. Beni tatmin eden şey, filmi yaparken duyduğum mutluluk" diyen oyuncu, seyircilere şakayla karışık, "Gördüğünüz her şey berbat yapılmış. Benim yaptığımda ise daha iyiydi" ifadesini kullandı.

Ford'un klasik filmler listesinde Steven Spielberg'in 1981 yapımı filmi 'Raiders of the Lost Ark', 1982 yapımı bilim kurgu filmi 'Blade Runner' ve 1977 yapımı ilk 'Star Wars' filmi yer alıyor.

Ford, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde, 'Star Wars: The Force Awakens' (2015), 'Blade Runner 2049' (2017) ve 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' (2023) filmlerinde ikonik rollerine döndü.

Ford, bu esprili yatak odası konuşmasından bir süre önce 2026 SAG-AFTRA Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alırken, eşi Calista Flockhart'a sahneden sevgisini iletmişti.

Oyuncu, konuşmasında, "Tüm bu süreç boyunca bana sevgi ve cesaret veren meslektaşlarıma, güzel eşim Calista'ya ve aileme yürekten teşekkür etmek istiyorum" demişti.

Ford ve 61 yaşındaki eşi, sekiz yıllık birlikteliğin ardından Haziran 2010'da evlendi. Çift, Ocak 2002'de 59. Altın Küre Ödülleri'nde tanıştı. Ford, 2009 Sevgiler Günü'nde evlenme teklifinde bulundu.