Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Harrison Ford'dan yatak odası itirafı

        Harrison Ford'dan yatak odası itirafı

        Ünlü oyuncu Harrison Ford, katıldığı TV progamında yatak odası alışkanlığından bahsetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 15:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatak odası itirafı

        'Indiana Jones' yıldızı Harrison Ford, yatak odasında ünlü filmlerinin müziklerinden bazılarını dinlediğini itiraf etti. 83 yaşındaki usta oyuncu, katıldığı 'Jimmy Kimmel Live' programında, yatak odasında müzik dinleme gibi bir cinsel alışkanlığa katılıp katılmadığı sorulduğunda, "Elbette katıldım" diye yanıtladı.

        Ford, bu eylemi gerçekleştirmek için hangi film serisini daha çok tercih ettiğini ise tam olarak açıklamadı. Ancak röportajın başka bir bölümünde, projeleri arasında favorisi olmadığını söyledi.

        "En sevdiğim film yok, çünkü filmin yapım sürecini gerçekten çok seviyorum. Beni tatmin eden şey, filmi yaparken duyduğum mutluluk" diyen oyuncu, seyircilere şakayla karışık, "Gördüğünüz her şey berbat yapılmış. Benim yaptığımda ise daha iyiydi" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Ford'un klasik filmler listesinde Steven Spielberg'in 1981 yapımı filmi 'Raiders of the Lost Ark', 1982 yapımı bilim kurgu filmi 'Blade Runner' ve 1977 yapımı ilk 'Star Wars' filmi yer alıyor.

        Ford, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde, 'Star Wars: The Force Awakens' (2015), 'Blade Runner 2049' (2017) ve 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' (2023) filmlerinde ikonik rollerine döndü.

        Ford, bu esprili yatak odası konuşmasından bir süre önce 2026 SAG-AFTRA Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alırken, eşi Calista Flockhart'a sahneden sevgisini iletmişti.

        Oyuncu, konuşmasında, "Tüm bu süreç boyunca bana sevgi ve cesaret veren meslektaşlarıma, güzel eşim Calista'ya ve aileme yürekten teşekkür etmek istiyorum" demişti.

        Ford ve 61 yaşındaki eşi, sekiz yıllık birlikteliğin ardından Haziran 2010'da evlendi. Çift, Ocak 2002'de 59. Altın Küre Ödülleri'nde tanıştı. Ford, 2009 Sevgiler Günü'nde evlenme teklifinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yerde can çekişirken bakıp geçtiler, fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

         Edirne'de insanlık ölmüş dedirten olayda, yerde can çekişen vatandaşın yardımına dakikalarca kimse koşmadı. Vicdanları sızlatan olayda, rahatsızlanan vatandaş hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

        #Harrison Ford
        #cinsel hayat
        #indiana jones
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar