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Harrison Ford, 'Onursal Altın Palmiye Ödülü'ne layık görüldü

Harrison Ford, Cannes Film Festivali'nde 'Onursal Altın Palmiye Ödülü'ne layık görüldü. Ford, ödülünü yeni filmi 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'in gösteriminin arından aldı

Harrison Ford, 'Onursal Altın Palmiye Ödülü'ne layık görüldü
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Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' filminin gösterimi yapıldı.
Gösterime İngiliz aktris Phoebe Waller-Bridge, ABDli yönetmen James Mangold, ABDli aktör Harrison Ford, ABDli aktris Shaunette Renee Wilson, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen ve İngiliz yapımcı Simon Emanuel da katıldı.

Harrison Ford'a filmin gösteriminden sonra 'Onursal Altın Palmiye Ödülü' takdim edildi. Ford, duygularını, "Jim, Phoebe, Mads gibi sanatçılarla çalışabildiğim için çok minnettarım. Bu onurdan derinden etkilendim" şeklinde dile getirdi.

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