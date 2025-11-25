Harry Kane'den Barcelona açıklaması!

Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, hakkında çıkan Barcelona haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BARCELONA AÇIKLAMASI

İngiliz golcü, "Kimseyle hiçbir iletişimim olmadı. Bayern Münih ile durumumu henüz konuşmamış olsak da kendimi burada çok rahat hissediyorum. Bu yüzden acele etmeye gerek yok. Bayern Münih'te gerçekten çok mutluyum. Bu sezondan sonra da herhangi bir şeyin değişmesi pek mümkün değil." dedi.

Bayern Münih forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Kane, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

32 yaşındaki golcü futbolcunun, kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.