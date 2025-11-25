Habertürk
        Almanya Harry Kane'den Barcelona açıklaması - Futbol Haberleri

        Harry Kane'den Barcelona açıklaması

        Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Barcelona'ya transfer olacağına dair iddialara ilişkin, "Kimseyle hiçbir iletişimim olmadı, Bayern Münih'te çok mutluyum" dedi.

        25.11.2025 - 19:32
        Harry Kane'den Barcelona açıklaması!
        Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, hakkında çıkan Barcelona haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        BARCELONA AÇIKLAMASI

        İngiliz golcü, "Kimseyle hiçbir iletişimim olmadı. Bayern Münih ile durumumu henüz konuşmamış olsak da kendimi burada çok rahat hissediyorum. Bu yüzden acele etmeye gerek yok. Bayern Münih'te gerçekten çok mutluyum. Bu sezondan sonra da herhangi bir şeyin değişmesi pek mümkün değil." dedi.

        Bayern Münih forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Kane, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

        32 yaşındaki golcü futbolcunun, kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

