Harry Kane'in kupa laneti sürüyor! İspanya karşısında da hayal kırıklığı
İspanya, EURO 2024'ün finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı. İngiltere'nin kaptanı Harry Kane'in laneti ise devam ederken ünlü golcü kariyerinde yine bir kupayı kazanamadı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya 2-1 yenilen ve kariyerinde hiç kupa kazanamayan Harry Kane, EURO 2024'te de ülkesiyle kupa sevinci yaşayamadı.
İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı.
Dünya futbolunun en golcü isimlerinden biri olmasına rağmen kariyerinde hiç kupa kazanamayan Harry Kane, finalde yine kaybetti.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'e transfer olan Kane, Bayer Leverkusen'in şampiyon olmasıyla yine kupa kazanamamıştı.
Kariyerinde hiç kupa kazanamayan Harry Kane, EURO 2024'te de ülkesiyle kupa sevinci yaşayamadı.
Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından Almanya'nın "kupa canavarı" Bayern Münih'e transfer olan Kane, Bayern Münih'in ardından İngiltere Milli Takımı'nda da kupa kazanamadı ve profesyonel kariyerindeki 14. sezonda da hasretine son veremedi.
Kane'in sezon başında transfer olduğu Bayern Münih, mücadele ettiği 4 kulvarda da havlu attı.
İŞTE KANE'İN KAYBETTİĞİ TÜM FİNALLER!
- 2019 Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti.
- 2 kez İngiltere Lig kupası finali kaybetti.
- EURO 2020 finalini kaybetti.
- Almanya Süper Kupası'nı kaybetti.
- Bayern Münih, Kane geldikten sonra 12 yıllık şampiyonluk serisini kaybetti.
- EURO 2024 finalini kaybetti.