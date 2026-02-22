Canlı
        Haberler Dünyadan Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe aldığı en kötü rol teklifini açıkladı

        Daniel Radcliffe, çocuk oyuncu olarak 'Harry Potter' ile ünlendikten sonra kendisine teklif edilen ve reddettiği rolü anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Aldığı en kötü rol teklifini açıkladı

        'Harry Potter' filmiyle ünlenen Daniel Radcliffe, katıldığı bir programda, kariyerinde aldığı en kötü rol teklifini açıkladı. Kendisine gelen projelerden birinin, orijinal 'Harry Potter'da birlikte rol aldığı Emma Watson ve Rupert Grint ile başrollerini paylaşacağı bir 'Oz Büyücüsü' yeniden çevrimi olduğunu söyledi. Bu fikir, 'Harry Potter' filmlerinin en parlak döneminde ortaya çıkmıştı.

        "Emma, 'Dorothy'yi oynayacaktı, Rupert'ın rolünü hatırlamıyorum. Sadece benim aslan olacağımı hatırlıyorum ama bu aslan karate biliyordu" diyen Daniel Radcliffe, "Karate yapan korkak aslan gibiydim" diye devam etti.

        Şimdi 36 yaşında olan oyuncu, "14 - 15 yaşındaydım ve 'Dünya hakkında çok şey bilmiyorum ama bu kötü bir fikir ve yapılmamalı' demiştim" şeklinde konuştu.

        Bu, 'Oz Büyücüsü' yeniden çevrimi hiçbir zaman hayata geçmedi ancak Hollywood 2013'te Sam Raimi'nin yönettiği 'Oz: Büyük ve Güçlü' adlı ön filmle Oz'a bir dönüş denemesi yaptı. Filmde başrolde James Franco, Mila Kunis, Michelle Williams ve Rachel Weisz ise Oz cadıları rolündeydi. Film, dünya çapında yaklaşık 500 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek başarı yakaladı. Ancak Oz, 2024 ve 2025 yıllarında gösterime giren 'Kötüler' filmleriyle beyazperdede gerçek gücünü gösterdi. Bu filmler dünya çapında toplam 1,2 milyar dolar hasılat elde etti.

        #Daniel Radcliffe
        #Harry Potter
        #sinema
        #film
