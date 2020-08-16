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Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimlerdir? Konusu ve film tarihi

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı bu akşam ekranlara gelecek. Başrollerinde Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson'ın olduğu "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı" filmi Kanal D'de olacak. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu ve filmin oyuncuları haberimizde...

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Harry Potter serisinin üçüncü kitabından uyarlanan filmidir. Bu filmi ilk defa izleyecek olanlar Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimlerdir? Ve filmin konusunu merak ediyorlar. İşte yanıtı...

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu:

Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca’nın kız kardeşi Marge’a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort’un yardımcısı Sirius Black’in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord’un intikamını almak için Harry’i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin’in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları:

RollerOyuncular
Harry PotterDaniel Radcliffe
Ron WeasleyRupert Grint
Hermione GrangerEmma Watson
Argus FilchDavid Bradley
Madam RosmertaJulie Christie
Rubeus HagridRobbie Coltrane
Filius FlitwickWarwick Davis
Dean ThomasAlfred Enoch
Draco MalfoyTom Felton
Şişman HanımDawn French
Albus DumbledoreMichael Gambon
Ernie PrangJimmy Gardner
Pansy ParkinsonGenevieve Gaunt
Vernon DursleyRichard Griffiths
Cornelius FudgeRobert Hardy
Gregory GoyleJosh Herdman
Stan ShunpikeLee Ingleby
Neville LongbottomMatthew Lewis
Dudley DursleyHarry Melling
Seamus FinniganDevon Murray
Sirius BlackGary Oldman
Fred WeasleyJames Phelps
George WeasleyOliver Phelps
Percy WeasleyChris Rankin
James PotterAdrian Rawlins
Severus SnapeAlan Rickman
Padma PatilSharon Sandhu
Parvati PatilSitarah Shah
Petunia DursleyFiona Shaw
Lavender BrownJennifer Smith
Minerva McGonagallMaggie Smith
Lily PotterGeraldine Somerville
Peter PettigrewTimothy Spall
Angelina JohnsonDanielle Tabor
Tom (han sahibi)Jim Tavare
Remus LupinDavid Thewlis
Sybill TrelawneyEmma Thompson
Molly WeasleyJulie Walters
Vincent CrabbeJamie Waylett
Sir CadoganPaul Whitehouse
Arthur WeasleyMark Williams
Ginny WeasleyBonnie Wright

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