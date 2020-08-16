Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Harry Potter serisinin üçüncü kitabından uyarlanan filmidir. Bu filmi ilk defa izleyecek olanlar Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimlerdir? Ve filmin konusunu merak ediyorlar. İşte yanıtı...

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu:

Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca’nın kız kardeşi Marge’a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort’un yardımcısı Sirius Black’in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord’un intikamını almak için Harry’i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin’in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları: