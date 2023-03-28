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Harry Potter yıldızından müjdeli haber! Baba olmak için gün sayıyor!

1999 yılından beri oyunculuk yapan ve Harry Potter serisiyle bir dünya yıldızı haline gelen Daniel Radcliffe, 10 yılı aşkın bir süredir birlikte olduğu Erin Darke'den çocuğu olacağını açıkladı.

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  • Harry Potter yıldızından müjdeli haber! Baba olmak için gün sayıyor!

    Harry Potter adlı seri sayesinde dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Daniel Radcliffe'den müjdeli haber geldi. Başarılı oyuncunun temsilcisi, Radcliffe'in baba olacağını duyurdu.
  • Harry Potter yıldızından müjdeli haber! Baba olmak için gün sayıyor!

    Daniel Radcliffe, 2013 yılından beri birlikte olduğu Erin Darke'den bebek bekliyor. Çift,  "Kill Your Darlings" filminin setinde tanışmış sonrasında 2016 yılında “Don’t Think Twice” filminde birlikte rol almıştı.
  • Harry Potter yıldızından müjdeli haber! Baba olmak için gün sayıyor!

    23 Temmuz 1989 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelen Daniel Radcliffe, 2001'den 2011'e kadar Emma Watson ve Rupert Grint ile birlikte 8 Harry Potter filminde oynayarak dünyanın en zengin genç isimleri arasına girdi.
  • Harry Potter yıldızından müjdeli haber! Baba olmak için gün sayıyor!

    24 yıllık bir oyunculuk geçmişi olan ve halen Harry Potter olarak hatırlanan Daniel Radcliffe, birçok tiyatro oyununda da rol almıştır. 
  • Harry Potter yıldızından müjdeli haber! Baba olmak için gün sayıyor!

    İlişkisiyle fazla gündeme gelmese de aslında Daniel ve Erin 2012 yılından beri bir birliktelik yaşıyor. Çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
  • Harry Potter yıldızından müjdeli haber! Baba olmak için gün sayıyor!

    The Mirror gazetesine konuşan bir kaynak “Daniel baba olacağı için çok heyecanlı. Erin ile ilişkisi gerçekten özel ve herkes onların inanılmaz ebeveynler olacağını düşünüyor.” yorumunu yaptı.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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