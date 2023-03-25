Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Harun İsminin Anlamı Nedir? Harun İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Harun isminin anlamı nedir? Harun ismi ne demek, ne anlama gelir?

İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Harun ismi farklı anlamları taşımaktadır.

Harun İsminin Anlamı Nedir? Harun İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Harun isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

HARUN ADININ ANLAMI NEDİR?

Harun ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Harun adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Harun isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HARUN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Harun ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Parlayan.
  2. Musa'nın ağabeyi.
  3. Aslan, cesur, korkusuz kişi.
  4. Huysuz, inatçı, yürümeyen.

HARUN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Harun ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Harun adını koymak caizdir.

HARUN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Harun ismini kullanan 109.941 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Harun ismini kullanan 19.048 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Harun ismini kullanan 7.522 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Harun ismini kullanan 4.265 kişi bulunmaktadır.

HARUN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Harun olanlar maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.

Pozitif tarafları: Hırslı, hedef odaklı.

Negatif tarafları: Aşırı maddiyatçılık, aşırı hırs.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Halil İsminin Anlamı Nedir? Halil İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Halil isminin anlamı
Hakan İsminin Anlamı Nedir? Hakan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Hakan isminin anlamı
Gülsüm İsminin Anlamı Nedir? Gülsüm İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Gülsüm isminin anlamı
Fatih İsminin Anlamı Nedir? Fatih İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Fatih isminin anlamı
Ensar İsminin Anlamı Nedir? Ensar İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ensar isminin anlamı
Ediz İsminin Anlamı Nedir? Ediz İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ediz isminin anlamı
Ecmel İsminin Anlamı Nedir? Ecmel İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ecmel isminin anlamı
Ebru İsminin Anlamı Nedir? Ebru İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ebru isminin anlamı
Duha İsminin Anlamı Nedir? Duha İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Duha isminin anlamı
Dilan İsminin Anlamı Nedir? Dilan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Dilan isminin anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.