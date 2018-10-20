Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Sivasspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından şunları söyledi:

“Hoş olmayan bir durumdayız. Bugün çıkış yakalayacağımıza inandığımız bir maçtı. Pozisyonlar da bulduk. Ancak değerlendiremedik. Kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Elimden geleni yapıyorum. Gol yememek kadar gol atmak da önemli... Umarım önümüzdeki haftalarda ben gol yemem ve bol gollü kazandığımız maçlar oynarız."

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