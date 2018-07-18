Hasan Ali'nin açıklamaları şu şekilde:

"Önümüzdeki ilk resmi maçlara kadar iki haftalık bir süreç var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu, büyük ihtimalle daha katılacaklar da olacak. O yüzden gün geçtikçe takım olarak daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Hem fiziksel anlamda hem oyun anlayışı anlamında hocamızın isteklerini daha iyi yerine getireceğimizi düşünüyorum. Sadece bir hazırlık maçıydı ama iyi bir rakibe karşı güzel bir oyun ve güzel bir skorla maçı bitirdiğimiz için memnunuz."

"Bir bek oyuncusu için öncelik her zaman defans ama ofansif anlamda ne kadar takıma katkı sağlarsanız o kadar değeriniz artıyor. Bugün güzel bir gol attım ama gol atmam çok önemli değil, önemli olan takımın kazanması ve takımın başarısı. Onun için kendimi geliştirmeye ve hazır tutmaya hazır tutmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'de top oynuyorsanız her zaman iyi olmalısınız. Bunlar asist olur gol olur. Ben ümit ediyorum, geçen sezon bir istatistik yakaladım. Bu sene üzerine koyup takıma katkı sağlayabilirim."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ