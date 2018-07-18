Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yendikleri maçta genç oyuncularının gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyledi.

Cocu, Fulham maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın çok sıcak ve zorlu şartlarda oynandığını dile getiren Cocu, "Kötü bir zeminde oynadık. Takım için zor bir haftaydı. Son bir haftada çok çalıştık. Maçın ilk 15 dakikasında pas anlamında sıkıntı yaşadık. İyi niyetliydik. İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık ama ilk 15 dakikadan sonra işleri iyi bir noktaya getirdik. Özellikle golleri atış ve pozisyonları oluşturma şeklimiz beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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