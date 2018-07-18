Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını ifade eden Barış Alıcı "Yaklaşık 5-6 gündür takımlayım. Takımdaki ağabeylerim de sürekli burada oynuyormuşum gibi bana sahip çıktılar. İdmanlar çok yoğun ve neşeli geçiyor. 5 günde 2 maç yaptık. Bugün farklı skorla kazanmayı bildik. Bizim için güzel bir sınav oldu. Umarım bu kampın yoruculuğunun sonucunda ligin başında güzel bir netice alacağımı düşünüyorum. Kadıköy’de büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam. Son damlama kadar savaşacağım” dedi.

Genç futbolcu “Altınordu’da güzel bir sezon geçirdim. Kulağıma gelen haberler de oluyordu ama bu haberin Fenerbahçe’den gelmesi beni ayrıca sevindirdi. Burada olduğum için çok mutluyum. Kalıcı olmak istiyorum ve bunun için çok çalışacağım. Bunun sözünü veriyorum. Bu sınav bizim için güzel geçti. İlerleyen günlerde hazırlık maçlarımız olacak. Ben de forma aldığım takdirde çok iyi değerlendirmek için çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirten Barış “Yaklaşık 10 senedir beraberdik. Onunla beraber ters kanatlarda oynuyorduk. Onun izinden gitmek benim için çok güzel. Umarım Altınordu’dan çıkan tüm oyuncular güzel yerlere gelir. Ben buradan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a, antrenörü Hüseyin Eroğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bende ve oradaki tüm genç oyunculardaki emekleri çok büyük. Bu formayla da güzel yerlere geleceğime inanıyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak oynadığı pozisyonla ilgili bilgi veren Barış, “Sağ kanat pozisyonunda oynuyorum. Sol kanatta da kendimi rahat hissediyorum ama sağ kanatta biraz daha rahatım. Çift kanatta da oynayabilme özelliğine sahibim. Bu benim için sorun olmuyor” dedi.

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