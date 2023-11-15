Hasan Arat: Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bırakmaları gerekiyor! Rıza Çalımbay açıklaması Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübü plazalardan dizayn eden bir yapının olduğunu belirterek, bunların Beşiktaş'tan elini çekmesi gerektiğini söyledi. Arat, Çalımbay'la ilgili de konuştu

Kulübün 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda Serdal Adalı ile yarışacak Arat, Anadolu Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Hasan Arat, "Temmuz ayında uyarıda bulundum. 22 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gidilmesini söyledim. Bu, yönetim tarafından tam anlaşılamadı ama 45 gün sonra olağanüstü seçim kararı alındı. 6 Ekim'de alınan bu kararın tarihi uzun süre açıklanmadı. 3 Aralık'ta seçim olacak. Seçim tarihi 17 Aralık olarak açıklanmıştı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Olağanüstü seçimler 30 gün içinde yapılmalıdır. Yönetimler istifa etmelidir. Yönetim hala istifa etmedi." ifadelerini kullandı.

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Yaptığı uyarıların yönetim kurulu tarafından dikkate alınmadığını aktaran Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli bir taht oyunları oynayarak plazalardan Beşiktaş'ı dizayn eden bir yapı var. 23 seneden beri olan bir yapı. Bu yapının artık Beşiktaş'tan elini çekmesi lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bırakmaları gerekiyor. Beşiktaş'ın halk takımı olduğunu unuttular. Bu dizayn yüzünden Beşiktaş vakit kaybetti. Avrupa kupalarındaki şansını kaybetti. Antrenör atamasını çok geç yaptılar. Hoca (Şenol Güneş) istifa ettiği anda Rıza Çalımbay'ı getirmeleri gerekiyordu. Camiayı iyi tanıyamadıklarını düşünüyorum. İyi okuyamadılar. Beşiktaş çok büyük hasar gördü. Sürekli uyardım ama kişisel ihtiraslar maalesef Beşiktaş'ın önüne geçti."

- "Beşiktaşlılar oyuna sahip çıksın"

"Artık söz Beşiktaşlıların." diyen Hasan Arat, kongre üyelerine de çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaşlıların gelip mutlaka oy kullanması lazım. 23 yıllık yapılanma maalesef kümeler oluşturmaya başladı. Beşiktaşlıların oyu üzerinde sürekli matematik yapıyorlar. Beşiktaşlılar oyuna sahip çıksın ve gelsin mutlaka oy kullansın. Her bir oy çok kıymetli. Buradaki bu düzene son vermemiz lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara teslim etmek gerekiyor. Bu değişimi yapabilecek sadece Beşiktaşlılardır. Yaklaşık 21 bin 500 civarında hazırun oy kullanabilecek. Genelde seçimlerde de yüzde 60 civarında katılım olmuş. Sandıkların patlaması lazım. Gelen her birey, Beşiktaş'a sahip çıkacak. Bu, köprüden önceki son çıkış. Bir daha bunun sonrası yok. Bu tehlikeyi bilerek çok önceden çalışmalarıma başladım. Tüm Türkiye'yi dolaşıyorum. Yurt dışına gittim. Çok çalışıyoruz. Beşiktaş kongre üyesi ve taraftarının tam anlamıyla ne istediğini çok iyi biliyoruz. Oyuncu ihtiyaçlarını da belirlemeye başladık. Çok hazırız. Tüm projelerimizi 17 Kasım Cuma günü anlatacağız. Sonra yavaş yavaş yönetim kurulu üye adaylarımızı açıklayacağız."

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- "Taht oyunlarından vazgeçsinler"

Eski yönetimlerin hesap sorma vaadiyle göreve geldiğini ancak sürekli birbirlerini aklamaya çalıştığını savunan Arat, şöyle konuştu:

"Eski yönetime mahkeme açtık, diyorlar. Diğer taraftan anlaşma imzalıyorlar ve bu anlaşmalar genel kurula bile sunulmuyor. Beşiktaş'ın Fulya'da kaybettiğini biliyor musunuz? Bu yönetim Fulya ile ilgili çıkıp 'Unutun bunları, geçti.' diyor. Çünkü aralarında anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayı genel kurula sunmadılar. Bu maskeli balo devam ediyor. Taht savaşları devam ediyor. Beşiktaş'tan vazgeçsinler. Herkes Beşiktaş'tan aldı ve gitti. Süleyman Seba'dan sonra Beşiktaş'a bir tek tapu kazandıramadılar. Olanları mahvettiler. Beşiktaş'ın artık yakasından düşsünler. Beşiktaş, Beşiktaşlıların kullanacağı oylarla eski DNA'sına, fabrika ayarlarına dönecek. Eğer dönmezse bu iş bundan sonra çok zor. Taht oyunlarından vazgeçsinler. Neden hep aynı insanlar tekrardan geliyor? 3-4 kez ibra olmayanlar, tekrar yönetime gelmeye çalışıyor. Önemli ve çok kritik bir seçim. Beşiktaş, halkın takımıdır. Beşiktaş, Türkiye için çok önemli bir camiadır. Sosyolojik olarak çok dikkat etmek gerekir. Beşiktaşlıları küstürmeyin. Yetişen gençleri bedavaya sattılar. Üç gencin satıldığı fiyata 90 dakika oynamayan oyuncu aldılar. Kendi gençlerimize sahip çıkamadık. Bu mu Beşiktaşlılık?"

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"Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalışıyorlar." diyen Arat, "Buraya 23 yıldır gelen her yönetim 'Geçmiş yönetimden hesap soracağım.' diye geldi. Hepsi sonunda birleşti. Şu anda beraber omuz omuza, Hasan Arat'ı nasıl bu kulübe sokmayız diye propaganda yapıyorlar. Beşiktaşlılar çok akıllıdır. Bunların bu dizaynına izin vermeyecek. Beşiktaş, Beşiktaşlılarındır. Bunu hiç unutmayın. Beşiktaşlı akıllıdır. Gerekeni yapacaktır. Gelin projelere ve kadrolara bakın. Oyunuzu kullanın. Kazanandan da her türlü hesabınızı sorun. Beşiktaş, gruplar benim deyip kendilerine sandalye pazarlayacak insanların yeri değildir. Beşiktaş, bu tiyatroları daha önce gördü. Sürekli yaşadı. Vazgeçsinler. Bunun altında kalırlar. Bu oyunlardan vazgeçsinler." değerlendirmesinde bulundu.

- "20 yıldır neredeydiniz?" eleştirilerine yanıt

Kendisine yönelik yapılan "20 yıldır neredeydiniz?" eleştirisine de yanıt veren Hasan Arat, şu görüşleri paylaştı:

"Divan kurulunda yaptığım konuşmada nerede olduğumu gösteren bir fotoğraf var. Bu, onun cevabı. Gösterdiğim yer Beşiktaş Basketbol Müzesi. O müzede benim eski ikinci başkan olarak ay-yıldızlı formam duruyor. Bu soruyu soranların Beşiktaş'ın geçmişini ve tarihini iyi bilmediklerini düşünüyorum. Bu kulübe 1977'de girdim. Camiamla hiçbir zaman ilişkim kesilmedi. Ben o dönemde vatanım için uğraştım. Milli görevde çalıştım. Şimdiki hedefim de ay-yıldızlı Beşiktaş bayrağını temsil etmek."

- "Beşiktaş taraftarını kimse yönlendiremez"

Hasan Arat, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin istifa tezahüratlarının kendisi tarafından yaptırıldığı iddialarının hatırlatılması üzerine, "İktidardaki kaybetmeye yakın yönetimler, birilerine hep iftira atar. Beşiktaş taraftarını kimse yönlendiremez. Baba Hakkı'nın bir lafı vardır; 'Bu formayı bana taraftar giydirdi, taraftar çıkarır ancak.' der. Bu kulüpte spor yapmış ve idareci olmuş birisi olarak bunu yapmayacağımı Beşiktaş camiası gayet iyi bilir. Bu konuda cevap vermem bile benim için züldür. Yazıktır." şeklinde konuştu.

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- "Yöneticiler, seçildikten sonra Beşiktaş'tan çok uzaklaşıyor"

Siyah-beyazlı kulüpte yöneticilerin, taraftarların her zaman yanında olması ve onlara müdahalede bulunmaması gerektiğini vurgulayan Hasan Arat, şunları kaydetti:

"Taraftara saygı göstermeleri lazım. Yöneticiler, seçildikten sonra Beşiktaş'tan çok uzaklaşıyor. Kendi iş planlarını Beşiktaş'ın içinde düşünüyorlar. Beşiktaş'a başkan olacak insanın devletle hiçbir işinin olmaması lazım. Özgür olması gerek. Özgürseniz taraftarınızla ilişkileriniz de özgür olur. 10 yıl boyunca Beşiktaş taraftarının hiçbir davasına gitmemiş bir yönetici olabilir mi? Bir gün 'Benim taraftarım suçsuzdur' demediler. Korktular. Taraftara sarılacaksınız. Onlar sizin her şeyiniz. Bu taraftar Rıza hocayı bağrına bastı. Beşiktaş, başka bir yer. Belli bir medyayı etrafında topluyorlar. Onlara istedikleri gibi haber veriyorlar. Medya, başkanın ve yöneticilerin medyası oluyor. Beşiktaş'ın medyası, Beşiktaş'ın menfaatlerini korumalı.

İletişimde büyük bir sorun var. Taraftar, kulübün yapacağı işi 3 gün önce medya mensubundan duyabiliyor. Şeffaflık yok. Taraftarı niye Türkiye'ye hep kötü göstermeye çalışıyorsunuz? Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin en duyarlı ve sosyal meselelere en çok kafasını yoran taraftarıdır. Onları anlamak yerine şikayette bulunuyorsunuz. Onları anlayacaksınız. Korkmayacaksınız, onlara sarılacaksınız. Gittiğim yerlerde 10 yaşındaki çocuklara soru sorduruyorum, onların hayallerini öğreniyorum. İlişki kesilirse olmaz. Beşiktaşlı olmayan ve birileri vasıtasıyla kulübe üye olan, çeşitli siyasi akımlardan gelip toplu üyelik yapmışlar varsa onları uyarıyorum; sakın kongreye oy kullanmaya gelmeyin. Beşiktaş, Beşiktaşlılarındır. Yurt dışında bir futbol okulumuz yok. 23 senedir ne yapmışlar merak ediyorum. Hepsi maşallah işlerini büyütmüşler ama Beşiktaş küçülmüş."

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- "İlk önce Rıza hoca ile konuşacağız"

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlı futbol takımıyla ilgili de görüşlerini aktaran Hasan Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve geç getirildiğini belirtti.

Çalımbay'a güvendiğini ifade eden Arat, "Hemen ertesi sabah getirilmeliydi. Geç de olsa seçime kadarki dönemi huzursuz geçirmememiz çok kıymetliydi. Rıza hocanın bu dönemi iyi geçireceğini düşünüyorum. Arkadaşlardan (Serdal Adalı) 'Yarın Rıza hoca ile konuşacağım' lafı duydum. Şu anda istifa etmeyen bir yönetim var. Hiç kimsenin Rıza hoca ile strateji konuşması yakışık almaz. Yönetim hala burada. Sabırlı olmak lazım. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Yerli ve yabancı tüm alternatiflerimiz hazır. Seçimi kazanırsak bu alternatiflerimizi devreye sokacağız. İlk önce Rıza hoca ile konuşacağız. O bize doğru bilgiler verir. O gerçek bir Beşiktaşlı. O zamana kadar performans ve bu kimya oluşmuşsa neden devam etmeyelim? Tabii ki devam ederiz. İsim üzerinde spekülasyon yapmak çok doğru olmaz. Rıza hoca şu an antrenörümüz ve ona sahip çıkmamız lazım. Hoca varken isim konuşulmasına karşıyım. Tabii ki birçok hocayla görüştüm. Beşiktaş istediği oyuncuyu getirir. Transfer konusunda da hazırlığımız var. Beşiktaş, sadece teknik direktör ve sportif direktörle transfer politikasını belirleyemez. Beşiktaş'ın kendi stratejisi olacak."

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- "Bana sansür uyguluyorlar"

Siyah-beyazlı kulübün maddi durumuna hakim olduklarını belirten Arat, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ta çok iyi bir denetleme kurulu var. 'Beşiktaş'ın Tüpraş gelirleri kırdırıldı.' dedik. Aksine bir cevap çıkmadı. Plazalarda Beşiktaş'ı dizayn edenler, mangal partilerinde dolaşan gazetecilerle Beşiktaş'ın kongresini dizayn etmeye kalkıyor. Sakın yapmasınlar. Beşiktaşlı artık her şeye uyandı. Bu gazeteciler 2000'li yılların gazetecisi değil çünkü sosyal medya var. Bana sansür uyguluyorlar. İstediğiniz kadar sansür uygulayın. Hasan Arat konuşmaya devam edecek. Türkiye'de sansür uygulanan insanlar daha başarılı olmuştur. Dedikodularla değil gerçeklerle bu camiayı yürütebilirsiniz. 'Bu yol, Beşiktaşlıların yolu' diyoruz. Başkalarının sizin oyunuz üzerinden pazarlık yapmasına fırsat vermeyin. Dernekler bundan çok rahatsız."

Serdal Adalı ile seçim sürecinde görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtlayan Arat, "Serdal Adalı ve ailesi Adana'dan eski dostlarım. Çok sevdiğim bir ailedir. Ne olduğunu bilmediğim bir şekilde bu yapılanmada Serdal'ı çok ön plana çıkarttılar. Serdal Bey, çok kıymetli bir insandır. Alınan karara saygı duymak lazım. Kendisiyle ilgili düşüncelerimi söyledim. Etrafında oluşan oluşum o kadar iç açıcı değil." ifadelerini kullandı.

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- "Beşiktaş'ı temsil etmek milli bir iştir"

Siyah-beyazlı kulüpte başkanlığa seçilmesi halinde tüm enerjisini camia için kullanacağını anlatan Arat, "Beşiktaş Başkanı, başka bir iş yapamaz. 'Ben o işi de bu işi de yaparım.' diyemezsiniz. Uluslararası alanda çok önemli görevlerde bulunmama rağmen Beşiktaş Başkanlığı'nı tercih ediyorum. Beşiktaş tam zamanlı bir iştir. Beşiktaş'ı temsil etmek milli bir iştir. Bu vatanı kuran, Beşiktaş'ın sporcularıdır. Beşiktaş'tan daha büyük bir temsil tanımıyorum. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. İlk maaşımı 1977'de Beşiktaş'tan aldım. Beşiktaş sayesinde üniversite okudum. Milli görevi 15 yıldan beri yapıyorum. İş Beşiktaş'a gelince her şey durur. Hayatınızın bu olması gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Uluslararası alanda aldığı görevlerin dünyanın dört bir yanında herkesle ilişki ve önemli bir iletişim ağı kurmasını sağladığına dikkati çeken Arat, "Özellikle futbol alanında Avrupa, Asya ve Afrika'da çok iyi ilişkilerim var. Bunları Beşiktaş lehine kullanacağım. Bu ilişkilerden doğan önemli mesajları gelecek 10 gün içinde camiamla paylaşacağım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birbirinin içinden çıkan yönetimler döneminin bitmesi lazım"

Geçmiş yönetimlere yönelik herhangi bir tasarrufunun olup olmayacağı sorusu üzerine Hasan Arat, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ta 2 kritik rapor hazırlandı. Biri Deloitte, biri de KPMG raporu. Bir önceki başkan (Fikret Orman), bir önceki başkan (Yıldırım Demirören) için rapor düzenlettirdi. Şimdiki başkanla bir önceki başkan, aynı raporu kasalarına koydu. Beşiktaşlı hiçbir şey görmedi. Aynı başkanla da barış anlaşması imzaladılar. Şimdiki başkan, bir önceki başkan hakkında KPMG raporu düzenlettirdi. Kimseyle paylaşmadılar. Burada bir gariplik var, değil mi? Neden yine kendi içlerinden birini aday gösteriyorlar? Bu raporlar ve yapılanlar ortaya çıkmasın diye. Burada çok tehlikeli bir durum var. Hesap sorma vaadiyle seçime girmeyiz. Projelerle seçime gireriz. Hesap sorması gereken denetleme kurulu raporu ve genel kuruldur. Bir yönetim, bir önceki yönetimden hesap sorma vaadiyle yönetime gelemez."

KPMG raporunun denetleme kuruluna teslim edilmediğinin altını çizen Arat, "Bu başkanla 2 önceki başkan arasında yapılan barış ve ibra protokolü denetleme kuruluna verilmedi. Başkan 'Benim kasamda duruyor.' diyor. Beşiktaş sizin şahsi şirketiniz mi? Vermek zorundasınız. Bütün bu şeyler sumen altı ediliyor. Ortada bir maskeli balo oynanıyor. Bunları çok üzülerek izliyorum. Birbirinin içinden çıkan yönetimlerin döneminin bitmesi lazım. Beşiktaş'ta matruşka döneminin bitmesi gerek. Beşiktaşlılara Beşiktaş'ı geri vermemiz lazım. Bu insanların elinden kurtarmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eski Beşiktaş başkanları otursun oturduğu yerde"

Hibrit bir yönetim kurulu oluşturacaklarını belirten Hasan Arat, "İş insanları ve profesyoneller olacak. Hepsi çok iyi Beşiktaşlı. Emekli olduğunda Beşiktaş çarşıda ev almayı düşünen insanlar var. Müthiş Beşiktaşlılar. Çok iyi bir kombinasyon yapacağız. Baştan beri planladığımız her şeyi yaptık. Hiç kimseden icazet beklemedik. Eski başkanlardan icazet alalım, yok öyle bir şey. Eski Beşiktaş başkanları otursun oturduğu yerde. Bu işlere bulaşırlarsa saygınlıklarını kaybederler. Maçlara, genel kurullara ve divan toplantılarına neden gelemiyorlar? Şimdi mi akıllarına geldi Beşiktaş'ı dizayn etmek? Ortaya çıktılar, Hasan Arat gelmesin ve bu kulübü istediğimiz gibi idare edelim diyorlar. Yok öyle şey. Beşiktaşlı buna itiraz ediyor. Beşiktaş'ı dizayn etmekten vazgeçin." ifadelerini kullandı.

- "TFF'de Beşiktaş lobisi yok"

Eski başkan ve yöneticilerin Beşiktaş sayesinde Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) görev yaptığını da savunan Arat, "Beşiktaş için ne yaptılar? Beşiktaş, en acılı günlerini onlarla birlikte yaşadı. Orayı bıraktılar, tekrar Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalışıyorlar. Beşiktaş Başkanı'na parmak sallandı. Böyle bir şey olabilir mi? Benim ve arkadaşlarımın olduğu yönetimde kimse buna cesaret edemez. Kimsenin haddi değil. Devlet Beşiktaş'ı çok sever. Gereken her şeyi yapar. Sadece Beşiktaş için isteyeceksiniz. Beşiktaş lobisi TFF'de yok. Camia olarak bir olursanız gerekeni yaparsınız. Sesinizi çıkarırsınız. Beşiktaş, olimpiyatlara sporcu yollayamıyor. Çünkü ona kafa yoran kimse yok. Beşiktaş, önemli transferler yapacak. Bunun hazırlığını yaptık." diyerek sözlerini tamamladı.