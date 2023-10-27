Hasan Arat'tan Beşiktaş yönetimine istifa çağrısı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo-Glimt'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından başkan adayı Hasan Arat'tan paylaşım geldi
Yönetim kurulunu istifaya davet eden Hasan Arat, "İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım." ifadelerini kullandı.
İşte Hasan Arat'ın açıklamaları:
"Büyük Beşiktaş Camiası; 22 Ağustos'ta 'Beşiktaş'ın kaybedecek bir günü daha yok, seçime gidilmeli' dedik.
6 Ekim'de yönetim 'seçim kararı aldık' açıklaması yaptı, 'biz hazırız' dedik.
23 Ekim'de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün, 9 maç var.
Burada aslolan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş'ın geleceğidir. İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım.
Beşiktaşlılar, bu yol artık bizim yolumuzdur."