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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat'tan Beşiktaş yönetimine istifa çağrısı - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat'tan Beşiktaş yönetimine istifa çağrısı

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo-Glimt'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından başkan adayı Hasan Arat'tan paylaşım geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.10.2023 - 01:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 01:34
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        Arat'tan yönetime istifa çağrısı
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        Yönetim kurulunu istifaya davet eden Hasan Arat, "İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım." ifadelerini kullandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İşte Hasan Arat'ın açıklamaları:

        "Büyük Beşiktaş Camiası; 22 Ağustos'ta 'Beşiktaş'ın kaybedecek bir günü daha yok, seçime gidilmeli' dedik.

        6 Ekim'de yönetim 'seçim kararı aldık' açıklaması yaptı, 'biz hazırız' dedik.

        23 Ekim'de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün, 9 maç var.

        Burada aslolan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş'ın geleceğidir. İstifa edin, en geç 30 gün içinde seçim yapalım.

        Beşiktaşlılar, bu yol artık bizim yolumuzdur."

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