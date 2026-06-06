Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evlendi

Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı alan Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile evlendi.

Kısa bir süre önce dil eğitimi almak amacıyla ABD'ye giden Kaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile hayatını birleştirdi.

"DÜN BÖYLE BİR ŞEY OLDU"

Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan 36 yaşındaki komedyen, nikah fotoğraflarını, "Dün böyle bir şey oldu" notunu düşerek evlendiğini duyurdu.

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"DÜĞÜN YAPMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Kaya, geçtiğimiz günlerde evlilik planlarına dair yaptığı açıklamada, "Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, bu açıklamalarının ardından sade bir törenle birlikteliklerini resmiyete dökmüş oldu.

Fotoğraflar: Instagram