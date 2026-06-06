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        Haberler Magazin Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evlendi - Magazin haberleri

        Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evlendi

        Komedyen Hasan Can Kaya, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Duygu Karabaş ile ABD'de sade bir nikahla dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 01:18 Güncelleme:
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        Evlendiler

        Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı alan Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile evlendi.

        Kısa bir süre önce dil eğitimi almak amacıyla ABD'ye giden Kaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile hayatını birleştirdi.

        "DÜN BÖYLE BİR ŞEY OLDU"

        Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan 36 yaşındaki komedyen, nikah fotoğraflarını, "Dün böyle bir şey oldu" notunu düşerek evlendiğini duyurdu.

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        "DÜĞÜN YAPMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

        Kaya, geçtiğimiz günlerde evlilik planlarına dair yaptığı açıklamada, "Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        Çift, bu açıklamalarının ardından sade bir törenle birlikteliklerini resmiyete dökmüş oldu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hasan Can Kaya
        #Duygu Karabaş
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