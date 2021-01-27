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Hasan Can Kaya, yeni dizi çekiyor! Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San yönetiyor

YouTube'da yayınlandığı "Konuşanlar" programı ile kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olmuştu. Hasan Can Kaya Konuşanlar programının ardından şimdi de yeni dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak

Hasan Can Kaya, yeni dizi çekiyor! Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San yönetiyor

Hasan Can Kaya'nın başrolde oynadığı dizinin adı Bir Yeraltı Sit-Com'u olarak belirlendi. Kaya'nın yazıp başrolünü oynadığı diziyi Sultan San yönetiyor.

Çekimleri başlayan dizide Hasan Can Kaya'nın annesini usta oyuncu Günay Karacaoğlu, babasını Tuna Orhan, kardeşini Ezgi Gör, sevgilisini ise Lara Domaç canlandıracak.

HASAN CAN KAYA'NIN SEVGİLİSİ SULTAN SAN KİMDİR?

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:

Güldür Güldür Show

Güldüy Güldüy Çocuk Show

5er Beşer

İnsanlar Alemi

Can Dostlar

Konuşanlar

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören'de dünyaya geldi, ancak aslen Malatyalı'dır.Kendine ait hikayeleri, senaryoları olan isim, sektördeki olumsuz koşullar nedeniyle senaristliğe bir süre ara verdi. Ardından 1 Kadın 1 Erkek dizisinin senaryo ekibinde bulundu. Buradaki arkadaşlarının da desteği ile stand up dünyasında adım attı. İlk olarak Beşiktaş'ta sahne alan Kaya, zaman ilerledikçe olumlu geri dönüşler neticesinde Konuşanlar stand up konsteptini uyguladı. Youtube'da yayımladığı Konuşanlar programı kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

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