Hasan Fırat Okul: Kazanmak çok değerliydi

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in başantrenörü Hasan Fırat Okul, maçın çok büyük bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Ligde Emlak Konut maçını kaybettiklerini hatırlatan Okul, "Onun da rövanşını almak istiyorduk. Ama bugün en zor yoldan oyuncularım bunu başardı. Maçın sonunda kazanmak çok değerliydi. Hangi yoldan olursa olsun kazanmak çok değerliydi. Sonunda inancımızı kaybetmedik. Ne kadar geriye düşsek de kazanmayı bildik. Bugün dış şutlar girmeyince gerçekten sıkıntıya girdik. Maç bir anda 20 sayıya da gidebilirdi. 9-10 sayılık bir fark yakalamıştık. Ama rahat şutları kaçırınca işler istediğimiz gibi gitmedi. Oyun bizim adımıza krize girdi." diye konuştu.

REKLAM

Okul, maçı kazanmanın önemli olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Amacımıza ulaştık. Finali de hep beraber izleyeceğiz. Bizim de amacımız zaten finale kalıp bu derbiyi oynamaktı. Fenerbahçe tabii ki güçlü bir rakip. Ama biz de iyi bir kadroyuz. Güçlü bir takımız. Oyuncularım o gün herhalde benim tarafımdan bir motivasyona ihtiyaç duymayacaklardır. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır diye düşünüyorum."