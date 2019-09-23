Hasar kolay bildiriliyor, 24 saatte ödeniyor

Anadolu Sigorta, yapay zekayla hasar deneyimini de farklı bir boyuta taşıyor. Sigortacılık işlemlerini ve hasar süreçlerini kolayca yönetmek isteyenler, Anadolu Sigorta’nın geliştirdiği uygulamalarla saniyeler içinde hasar bildirimi yaparak, ödemelerini kısa sürede alabiliyor. Dijital çözümleriyle sigortalılara hızlı ve pratik alternatifler sunduklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, “Hasar süreçlerini de benzer şekilde mobil uygulamalarımızla iş ortaklarımızın kolayca kullanabileceği şekilde hızlandırıyoruz. Farklı ihtiyaçlara farklı çözümlerimiz ve uygulamalarımız var. Tüm bu uygulamalar hasar bildirimlerinin saniyeler içinde gerçekleştirilmesini ve ödemelerin kısa sürede yapılmasını sağlıyor. Jet Hasar, TurboJet uygulamaları, Görüntülü Ekspertiz ve İş Ortağım hasar süreçleri için şu ana kadar geliştirdiğimiz uygulamalar. Gelecek dönemde hasar süreçlerimizi iyileştirmek için yapacağımız projeler devam edecek.” açıklamasında bulundu.

JET HASAR ÖDEMESİ

2017’den bu yana uygulanan Jet Hasar ile 10 bin TL altındaki tahmini hasarlar ödenmekteydi. Yapılan son geliştirmelerle, açılan konut ve işyeri hasarları için, eksper raporu kapattıktan sonra 24 saat içinde, inceleme sürecine tabi olmadan tazminat ödemeleri sigortalı hesabına geçiyor.

TURBOJET HASAR ÖDEMESİ

Turbo Jet uygulaması kapsamında, Konut Paket poliçesi teminatı kapsamında yer alan "Cam Kırılması", Elektronik Cihaz" ve "Makine Kırılması" hasarları için 1.000 TL'ye kadar olan faturalı taleplerde, tazminat ödemesi en geç 5 saniye içerisinde sigortalı hesabına yatırılıyor. TurboJet’ ten hem Sigortam Cepte uygulaması hem de acentelerin kullandığı ASENTA ekranları üzerinden faydalanmak mümkün.

GÖRÜNTÜLÜ EKSPERTİZ

Anadolu Sigortalılar, 10.000 TL’ye kadar olan konut ve işyeri hasarlarında Uzaktan Görüntülü Ekspertiz uygulaması ile eksperin olay yerine gelmesini beklemeden cep telefonu üzerinden yüz yüze görüşme ile ekspertiz hizmetine kavuşuyor.

İŞ ORTAĞIM UYGULAMASI

Anadolu Sigorta İş Ortağım (ASİO) Uygulaması ile eksperlerin ofislerinde yaptıkları tüm işlemleri olay yerinde tablet veya cep telefonları üzerinden yapabilmeleri artık mümkün. Yangın ve mühendislik branşlarında eksperler, riziko alanında raporlarını akıllı telefonları üzerinden yazabiliyorlar. Bu uygulama sayesinde eksperlerin hayatını kolaylaştırırken, hasar süreçlerini hızlandırarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.