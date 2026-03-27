        Hasarlı araçların şase numaralarıyla oynayıp dolandırıcılık yapanlara operasyon: 29 gözaltı kararı

        Hasarlı araçların şase numaralarıyla oynayıp dolandırıcılık yapanlara operasyon: 29 gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören araçların şase numaralarını değiştirip piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 12:03
        Araçların şase numaralarıyla oynadılar
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada depremde hasar gören araçları, şase numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü belirlenen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilere yönelik 10 ilde operasyon başlattı.

        ŞASE NUMARALARINI DEĞİŞTİRİP PİYASAYA SÜRDÜLER

        DHA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören araçları piyasa değerinin altında alıp, şase numaralarını değiştirerek piyasaya süren şüpheliler belirlendi.

        29 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

        Şüphelilerin, bu araçlara yurt dışından ülkeye sokulan ya da yakalamalı araçların şase numaralarını işleyip, sattıkları tespit edildi. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale’de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        "Kaçakçılık kanununa muhalefet", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

