Deprem sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan hasar tespiti çalışmalarında can ve çevre güvenliği büyük risk görülen ve 'Yıktırılacak Bina (Acil Yıktırılacak)' statüsünde olan binalarla ilgili ev sahiplerine ulaşılamayan binalara asılan 'Acil Yıktırılacak Bina İlanen Bildiri Tutanağı' ile bildirimde bulunuluyor. Tutanaklarda, binanın acil yıktırılacak, ağır hasarlı olması nedeniyle girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısı da yer alıyor.