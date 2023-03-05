Prof. Dr. Güler perde duvar sistemine dikkat çekti!

"DEMİR SARGILARIN SEYREK OLMASI EZİLME VE BURKULMAYA NEDEN OLUYOR"

Perdeli binaların depreme direncinin çok daha iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Kadir Güler, şunları söyledi: "Çerçeve sistem ağırlıklı tasarımlar yerine, perde-çerçeve taşıyıcı sistem tasarımına ağırlık vermemiz gerekiyor. Perdeler, yapılarda rijitlik (esnemezlik) sağlayan elemanlar. Perdelerin binaların iki doğrultusunda dengeli yerleştirilmesi gerekiyor. Maraş'taki bazı binalarda, perdelerin sadece bir doğrultuda yerleştirildiği dikkatimizi çekti. İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı'nda, yapı taşıyıcı sistem elemanlarının deprem davranışına ilişkin deneyler yapılıyor. Örneğin perdenin deprem etkisindeki davranışını görmek için eğilme deneyi yapılmış. Normalde perdelerin uçlarında deprem sırasında büyük basınç ve çekme kuvvetleri söz konusu oluyor. Perdenin uç bölgesinde yatay donatılar var fakat aralığı seyrek. O nedenle tam bir sargı etkisi sağlanamamış. Betonda ezilmeler meydana gelmiş. Gerek perde uçlarında, gerekse kolon ve kiriş uçlarında etriyelerin (demir sargı) sıkılaştırılması son derece önemli. Betonarme yapılarda kolon, kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyuna donatılarını saran, inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen bir sargı donatısının seyrek olması durumunda, betonda ezilme ve boyuna donatılarda burkulma olacağı deneysel olarak gösteriliyor. Depremlerde bu tür perde hasarlarını maalesef hep görüyoruz."