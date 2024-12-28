Hasköy-Mutki kara yolu kapatıldı

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunun 2. ve 11. kilometreleri arası seyahat güvenliği açısından geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, “Hasköy-Mutki kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Hasköy-Mutki kara yolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz” denildi.